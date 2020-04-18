فرناندينيو يكشف أصعب لاعب واجهه

كشف فرناندينيو لاعب مانشستر سيتي أصعب لاعب واجهه في الملعب، مشيرا إلى أنه وجد صعوبات أمام العديد من اللاعبين الرائعين على رأسهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

فيرناندينيو النادي : مانشستر سيتي

وقال البرازيلي في حواره مع كليبيرسون مدرب فريق فيلادلفيا يونيون:"أصعب لاعبين واجهتهم هم ميسي، رونالدو، نيمار، كيليان مبابي. كلهم رائعون ويسببون مشاكل كبيرة للمدافعين".

وواصل لاعب الوسط البالغ عمره 34 عاما "لكن بالنسبة لي، أحد أصعب اللاعبين الذين واجهتهم كان دييجو كوستا حين لعب في تشيلسي. كان مستواه رائعا. أتمنى مواجهتهم مرة أخرى".

بات فرناندينيو مضطرا لمواجهة أفضل اللاعبين حين انتقل لسيتي في 2013 لينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وشارك لاعب شاختار دونتسك السابق في 304 مباريات مع سيتي وسجل 23 هدفا وأرسل 25 تمريرة حاسمة.

وتوج بعشرة ألقاب مع سيتي.

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