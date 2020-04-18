فرناندينيو يكشف أصعب لاعب واجهه

السبت، 18 أبريل 2020 - 10:14

كتب : FilGoal

فرناندينيو

كشف فرناندينيو لاعب مانشستر سيتي أصعب لاعب واجهه في الملعب، مشيرا إلى أنه وجد صعوبات أمام العديد من اللاعبين الرائعين على رأسهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

فيرناندينيو

النادي : مانشستر سيتي

وقال البرازيلي في حواره مع كليبيرسون مدرب فريق فيلادلفيا يونيون:"أصعب لاعبين واجهتهم هم ميسي، رونالدو، نيمار، كيليان مبابي. كلهم رائعون ويسببون مشاكل كبيرة للمدافعين".

وواصل لاعب الوسط البالغ عمره 34 عاما "لكن بالنسبة لي، أحد أصعب اللاعبين الذين واجهتهم كان دييجو كوستا حين لعب في تشيلسي. كان مستواه رائعا. أتمنى مواجهتهم مرة أخرى".

أخبار متعلقة
معلول عن قرار جيريس باستبعاده من أمم إفريقيا: الله يسامحه علي معلول: تلقيت عرضا ضخما الموسم الماضي.. وأتمنى الاعتزال مع الأهلي علي غزال: مفاوضات الزمالك مُجرد حديث شفهي معلول: كنا نرغب في مواجهة الزمالك لرد الاعتبار.. وهذا ما فعله فايلر قبل لقاء صن داونز

بات فرناندينيو مضطرا لمواجهة أفضل اللاعبين حين انتقل لسيتي في 2013 لينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وشارك لاعب شاختار دونتسك السابق في 304 مباريات مع سيتي وسجل 23 هدفا وأرسل 25 تمريرة حاسمة.

وتوج بعشرة ألقاب مع سيتي.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا:

حوار في الجول – وائل القباني يتحدث عن سر الهدوء في الملعب

متعب: أردت العودة لرقم 13 في نهاية مسيرتي ولكن

الترجي يكشف مصير مدربه في بيان رسمي

تركي آل الشيخ: سيتيين كان سيدرب فريقا آخر في مصر

اختبار في البيت – أيهم سجل في القمة؟

من بينهم صلاح.. أسرع 10 لاعبين في العالم

فرناندينيو
نرشح لكم
أخر الأخبار
أفضل 50 هدافا في تاريخ منتخب مصر 31 دقيقة | تقرير في الجول
أكثر 5 مباريات مشحونة سياسيا في تاريخ كأس العالم ساعة | أوروبا
حوار في الجول - أصغر لاعب في الدوري يكشف دور إيهاب جلال في ظهوره مع الفريق الأول لـ المصري 2 ساعة | مصر
دي بروين: عائلتي كانت مريضة.. ربما بـ كورونا 3 ساعة | أوروبا
ساري: علاقتي بلاعبي تشيلسي لم تكن جيدة.. لم أعتاد الربت على الأكتاف 3 ساعة | أوروبا
سلة - أسطورة الاتحاد يتنازل عن نصف راتبه بعد أزمة كورونا 3 ساعة | رياضات أخرى
لاعب بايرن يعتذر ومهدد بدفع غرامة بعد قيادته سيارة ليست من طراز أودي 4 ساعة | أوروبا
فرناندينيو يكشف أصعب لاعب واجهه 4 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يوضح طريقة تأهل أندية إفريقيا لـ كأس العالم للأندية 2 في الجول يوضح – "رفض تعويض النقاز".. لماذا حكم فيفا بمليون و300 ألف دولار تحديدا على الزمالك 3 بيراميدز: تعاقدنا مع فتحي منذ 6 أيام.. وهذه حقيقة راتب الـ50 مليون جنيه 4 رسميا - بيراميدز يعلن تعاقده مع أحمد فتحي
قد ينال إعجابك