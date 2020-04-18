معلول: ارتداء شارة قيادة الأهلي ليس الأهم.. ولم نحقق رغبتنا أمام الزمالك في سوبر 3-2

قلل علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي ومنتخب تونس من أهمية ارتداء شارة قيادة المارد الأحمر، مشيرا إلى "الأهم هو دورك في الملعب".

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

وقال علي معلول: "ارتداء شارة قيادة الأهلي شرف كبير ومسؤولية أكبر بكل تأكيد".

وأردف خلال ظهوره عبر قناة الأهلي "لكن الهدف ليس حمل شارة القيادة، بل أن تكون قائدا داخل الملعب".

وتابع "الأهم هو دورك داخل الملعب. أن تكون قائدا دون أن ترتدي الشارة".

أغلى بطولة

ما هي أغلى بطولة لـ معلول مع الأهلي؟ أجاب الظهير التونسي: "بطولة الدوري الموسم الماضي وبطولة السوبر المصري 3-2 أمام الزمالك".

وأضاف "الدوري الموسم الماضي كان ظروفه صعبة للغاية. خسرنا لقبين لدوري الأبطال في 6 أشهر فقط وودعنا البطولة العربية، أي فريق آخر كان سينهار ويهبط للدرجة الثانية".

وأكمل حديثه قائلا: "لكن شخصية الأهلي جعلتنا نعود من بعيد ونحصد اللقب. اللاعبون تعاهدوا على ذلك وشخصية الأهلي هي من حققت هذا اللقب".

وعن السوبر، قال معلول: "كنا نرغب في الانتصار بنتيجة كبيرة على الزمالك وقتها وكنا سنفعل ذلك لولا الظروف".

وأوضح "إصابة محمود متولي وإصابة ياسر إبراهيم أثرا بكل تأكيد علينا. كنا سننتصر بأكثر من 3 في هذا اللقب. كنا نرغب في ذلك منذ بداية المباراة وكانت المجموعة بالكامل في كامل تركيزها".

واستكمل "كنا نرغب في تقديم صورة جيدة والانتصار بنتيجة كبيرة في بداية الموسم".

وعن بطولة إفريقيا، قال معلول: "أي لاعب في الأهلي يقدر على تحقيق لقب الدوري".

وفسر "الأهلي حقق 41 لقبا للدوري. أي لاعب يقدر على حصد هذا اللقب، ولكن الجماهير لن تتذكر إلا من يحصد لقب إفريقيا".

وأتم "لقب إفريقيا هو الأهم دائما وهو ما أرغب في تحقيقه مع الأهلي".

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وانضم صاحب الـ 30 عاما لـ الأهلي قادما من الصفاقسي في 2016.

وشارك معلول هذا الموسم في 20 مباراة ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 7.

منذ انضمامه لـ الأهلي، شارك معلول في 121 مباراة وسجل 19 هدفا وصنع 39 ونجح في حصد 6 ألقاب.

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