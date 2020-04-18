معلول يكشف نصيحة مدرب الصفاقسي بخصوص "عرض مصر".. ورسالة لسعد سمير

كشف علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي ومنتخب تونس كواليس انضمامه للمارد الأحمر قادما من الصفاقسي التونسي.

وقال معلول: "البداية كانت بحديث من سيد عبد الحفيظ وأخبرني بأن الأهلي يمتلك رغبة التعاقد معي، وقبلها بعام تحدث مع سيد معوض وقتها كان لاعبا في النادي وأخبرني بأنه ربما يوما ما ألعب في الفريق".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الأهلي "عندما علمت بعرض الأهلي ونقلت كافة الأمور لوكيلي، تحدث مع مدربي في الصفاقسي شهاب الليلي وأخبرته بأنني تلقيت عرضا من مصر".

وأوضح "لم أخبر مدربي وقتها باسم الفريق الذي يرغب في ضمي. فقط أخبرته بأنني تلقيت عرضا من مصر، وقتها قال لي: إذا كان العرض من الأهلي فوافق فورا".

وتابع "تحدثت مع عبد الكريم النفطي (نجم الصفاقسي السابق) وكذلك أصدقائي المقربين، ووقتها الكل أخبرني بضرورة الانضمام لـ الأهلي، وهو ما حدث".

واستمر "المفاوضات كانت جيدة جدا منذ البداية والتعاون كان كبيرا جدا من محمود طاهر رئيس الأهلي وقتها. رغبت بعدم الخروج من الصفاقسي بدفع الشرط الجزائي فقط، والأهلي وافق على ذلك".

وأشار "عند وصولي مطار القاهرة من أجل الانضمام لـ الأهلي، رأيت استقبالا رائعا من الجماهير. كان من أجمل أيام حياتي".

سعد سمير

أول مباراة لـ علي معلول مع الأهلي كانت أمام إنبي في كأس مصر، وصنع هدفا لـ سعد سمير في اللقاء الذي انتهى 2-1.

وحرص معلول على توجيه رسالة إلى سعد سمير قائلا: "سعد سمير لاعب راجل وصاحب شخصية كبيرة. أتمنى له الشفاء العاجل والعودة سريعا للملاعب".

وأكمل حديثه ضاحكا : "المعسكرات بدون سعد سمير ليست معسكرات. هو شخص يُخرجك من الضغط وفي نفس الوقت يُشعرك بقيمة المباريات".

وأتم "سعد سمير يجعلك في كامل تركيزك ولكن وأنت مُبتسم".

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وانضم صاحب الـ 30 عاما لـ الأهلي قادما من الصفاقسي في 2016.

وشارك معلول هذا الموسم في 20 مباراة ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 7.

منذ انضمامه لـ الأهلي، شارك معلول في 121 مباراة وسجل 19 هدفا وصنع 39 ونجح في حصد 6 ألقاب.

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