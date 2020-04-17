معلول: النفطي نصحني بالاحتراف الأوروبي.. والآن أنا في فريق لا يقل حجما عن ذلك

تحدث علي معلول ظهير أيسر الأهلي ومنتخب تونس عن قدوته عبد الكريم النفطي.

وقال علي معلول: "عبد الكريم النفطي (نجم الصفاقسي السابق) هو قدوتي وأخي الكبير، دائما ما كان ينصحني ولا يبخل علي بأي نصيحة".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الأهلي "أطلقت اسم كريم على نجلي، على اسم عبد الكريم النفطي".

وأذاعت قناة الأهلي رسالة خاصة من عبد الكريم النفطي لمعلول، كشف من خلالها عن أمنيته سابقا باحتراف معلول في أوروبا.

وعقب معلول على ذلك قائلا: "النفطي كان يتمنى احترافي في أوروبا، ولكنني الآن في فريق كبير ليس فقط في إفريقيا، بل على مستوى العالم بالكامل".

وأشار "أتواجد في فريق كبير بحجم الأهلي، والآن بعد مرور سنوات عديدة على اتخاذي هذا القرار بالانضمام للنادي، أرى بأن القرار كان مميزا وأسعدني للغاية بأن أتواجد في فريق كبير مثل الأهلي".

وتطرق معلول للحديث عن بداياته مع كرة القدم، مشيرا إلى "في البداية كنت أشارك كجناح أيسر".

وأوضح "منذ بداية ممارستي للكرة وحتى تواجدي في الفريق الثاني في الصفاقسي، كنت ألعب كجناح أيسر، وأخذت بنصيحة مدربين في النادي وحولت مركزي".

وأكمل حديثه قائلا: "مدربان من الصفاقسي تحدثا معي عن ضرورة تغيير مركزي كظهير أيسر بدلا من جناح، إذا أرد التواجد في الفريق الأول للنادي وعمل مسيرة كبيرة في كرة القدم".

وأتم "بالفعل غيرت مركزي رغم عدم تقبلي الفكرة في البداية وبعدها بأسبوع واحد فقط شاركت مع الفريق الأول".

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وانضم صاحب الـ 30 عاما لـ الأهلي قادما من الصفاقسي في 2016.

وشارك معلول هذا الموسم في 20 مباراة ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 7.

منذ انضمامه لـ الأهلي، شارك معلول في 121 مباراة وسجل 19 هدفا وصنع 39 ونجح في حصد 6 ألقاب.

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