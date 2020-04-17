حسام حسن: المشاركة هي فيصل اختياري بين الأهلي والزمالك.. وهؤلاء أفضل مهاجمين في مصر

قال حسام حسن لاعب سموحة إن معيار المشاركة بشكل مستمر في المباريات سيكون هو الفيصل في اختياره الانضمام للأهلي والزمالك.

حسام حسن النادي : سموحة

وتحدث حسام حسن لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الجمعة قائلا: "يتبقى لي عام ونصف في تعاقدي مع سموحة".

وأضاف "فرج عامر رئيس النادي هو من سيحدد الأفضل لسموحة حال وجود عروض من القطبين".

وبسؤاله من سيختار حال تساوي العرضين قال: "من سأشارك معه بشكل مستمر ومن أشعر أنه يريد حسام حسن أكثر ويساعدني على الانضمام لمنتخب مصر".

وعن هل تلقى عرضا رسميا حاليا أجاب "كل ما أسمعه هو من وكلاء لاعبين فقط".

أما عن حقيقة وجود عرض أمريكي لضمه أجاب "أيضا سمعت عن الأمر من وكيل لاعبين وكل شيء في يد فرج عامر".

وكشف حسام حسن في الوقت ذاته عن عدم وجود تواصل بينه وبين الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وعن أفضل مهاجم في مصر حاليا قال: "هناك مصطفى محمد في الزمالك ووليد أزارو قبل أن يرحل وكذلك مروان محسن في الأهلي حاليا وينقصه فقط زيادة الثقة بينه وبين جماهير الأهلي".

وأتم حسام حسن حديثه مازحا "ولكن هؤلاء الأفضل بعدي بالطبع".

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