تقرير تونسي: موهبة ليبيا يقترب من الانتقال للترجي

يقترب مؤيد اللافي لاعب منتخب ليبيا واتحاد العاصمة الجزائري من الانتقال إلى الترجي حسبما ذكر تقرير تونسي.

وأشارت صحيفة "الشروق" التونسية في تقرير لها اليوم الجمعة إلى أن الترجي عرض على اتحاد العاصمة عقد صفقة تبادلية ليضم اللافي لصفوفه.

وأوضح التقرير أن الترجي عرضه تمثل في انتقال لاعبيه الطيب مزياني ومحمد توجاي مقابل ضم اللافي.

اللاعب صاحب الـ24 عاما انضم لاتحاد العاصمة في صفقة انتقال حر في ديسمبر من عام 2018.

وخلال الموسم الحالي سجل اللافي هدفا وصنع خمسة في 22 مباراة مع الفريق الجزائري في كل البطولات.

وبدأ اللافي مسيرته في صفوف أهلي طرابلس الليبي قبل أن يخوض تجربة احترافية مع سانتا كلارا البرتغالي ثم انضم للشباب السعودي ومنه إلى اتحاد العاصمة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

كورونا يضرب مشاريع كأس العالم قطر 2022

في ظل أسطورة - تاعرابت.. لا يكفي أن تنشأ مثل زيدان

الحكم-اللاعب.. 4 حكايات من الدرجات الدنيا للدوري

ناشئ الأهلي يكشف الشبه مع محمد هاني

تقرير: برشلونة لن يضم نيمار في الصيف