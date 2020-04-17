تقرير تونسي: موهبة ليبيا يقترب من الانتقال للترجي

الجمعة، 17 أبريل 2020 - 20:53

كتب : FilGoal

مؤيد اللافي - اتحاد العاصمة الجزائري

يقترب مؤيد اللافي لاعب منتخب ليبيا واتحاد العاصمة الجزائري من الانتقال إلى الترجي حسبما ذكر تقرير تونسي.

وأشارت صحيفة "الشروق" التونسية في تقرير لها اليوم الجمعة إلى أن الترجي عرض على اتحاد العاصمة عقد صفقة تبادلية ليضم اللافي لصفوفه.

وأوضح التقرير أن الترجي عرضه تمثل في انتقال لاعبيه الطيب مزياني ومحمد توجاي مقابل ضم اللافي.

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اللاعب صاحب الـ24 عاما انضم لاتحاد العاصمة في صفقة انتقال حر في ديسمبر من عام 2018.

وخلال الموسم الحالي سجل اللافي هدفا وصنع خمسة في 22 مباراة مع الفريق الجزائري في كل البطولات.

وبدأ اللافي مسيرته في صفوف أهلي طرابلس الليبي قبل أن يخوض تجربة احترافية مع سانتا كلارا البرتغالي ثم انضم للشباب السعودي ومنه إلى اتحاد العاصمة.

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