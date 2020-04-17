رئيس رابطة الدوري الإيطالي: طورنا بروتوكولا صحيا صارما.. وسنجد الطريقة الصحيحة للعودة

الجمعة، 17 أبريل 2020 - 20:03

كتب : FilGoal

شعار الدوري الإيطالي

صرح جابريل جرافينيا رئيس رابطة الدوري الإيطالي "أن من لا يريد عودة المسابقة لا يحبون إيطاليا والإيطاليين".

جرافينيا قال لراديو "راي": "أشارك فينتشينزو سبادافورا وزير الرياضة الأمل في استئناف النشاط الرياضي يوم 4 مايو، مع كل الحذر والضمانات الواجبة".

ويأمل سبادافورا استنئاف النشاط الرياضي في إيطاليا وبدء عودة اللاعبين للتدريبات في 4 مايو المقبل (طالع التفاصيل).

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وتابع "إنها لحظة معقدة لبلدنا واقتصادنا وكرة القدم، والكرة واحدة من أهم الصناعات، مع الشعور بالمسؤولية والتوافر والفطرة السليمة، سنجد الطريقة الصحيحة للعودة".

وأكمل "أولئك الذين يقترحون إلغاء الموسم لا يحبون كرة القدم أو الإيطاليين ويريدون التخلص من الأمل في المستقبل، سأصمد حتى النهاية".

وأردف "لقد طورنا بروتوكولا صحيا صارما ودقيقا ولكن مرنا سنقدمه للوزراء سبادافورا وروبرتو إسبيرانزا –وزير الصحة- غدا".

وواصل "سيستغرق الأمر ثلاثة أسابيع من إجراءات السلامة حتى نتمكن من البدء مرة أخرى في أواخر مايو أو أوائل يونيو، ستكون هناك فترة من الضوابط".

وعن التقارير التي تشير إلى عودة النشاط الرياضي بمباراتي الإياب من نصف نهائي كأس إيطاليا رد متمما: "إذا كانت النتائج سلبية لكل شخص، فلن تكون هناك أي مشاكل في انتشار الفيروس، أما فيما يتعلق بإعادة النشاط بمبارات نصف نهائي كأس إيطاليا، فإن البرنامج المطروح يتعلق فقط بالدوري الإيطالي".

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