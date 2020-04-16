الكأس بوابة عودة النشاط الرياضي في إيطاليا

الخميس، 16 أبريل 2020 - 00:00

كتب : FilGoal

شعار الدوري الإيطالي

وضع الاتحاد الإيطالي خطة استئناف النشاط الرياضي بإقامة مباراتي الإياب من كأس إيطاليا بين يوفنتوس ضد ميلان ونابولي ضد إنتر.

ووفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية فأن الاتحاد الإيطالي بدأ العمل على بروتكول عودة النشاط الرياضي بعد نهاية الإيقاف في 4 مايو المقبل.

وتكمن الفكرة في عودة مباريات الدوري الإيطالي وإقامة جولة كل 3 أيام من أجل إنهاء الموسم في أسرع وقت ممكن.

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ويبدو أن القرارات تلقى قبولا بين جميع الأطراف وفقا للتقرير.

وستكون البداية بإقامة مباراتي الإياب من كأس إيطاليا، إذ تعادل ميلان مع يوفنتوس 1-1 وفاز نابولي على إنتر 1-0 ذهابا.

وقد تقام مباراة نهائي كاس إيطاليا في ملعب الأولمبيكو في روما أو يتم تحديد موعد جديد للمباراة.

وتستهدف رابطة الدوري الإيطالي عودة المسابقات قبل نهاية مايو المقبل.

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