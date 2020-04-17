تقرير مغربي: صن داونز يزاحم الزمالك والأهلي لضم لاعب الوداد

كشفت صحيفة (هسبورت) المغربية تجهيز نادي صن داونز الجنوب إفريقي لعرض رسمي من أجل الحصول على خدمات محمد الناهيري مدافع الوداد الرياضي المغربي.

مصدر موثوق، على حد وصف الصحيفة، كشف عن إجراء باتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز لاتصالات عديدة من وكيل الناهيري، من أجل إتمام الصفقة.

وجاء تحرك صن داونز نحو مدافع الوداد "بطلب من بيتسو موسيماني الذي يعرف اللاعب جيدا"، وفقا للصحيفة.

وينوي صن داونز التعاقد مع الناهيري لمدة موسمين مع قابلية التجديد لموسم آخر.

وأشارت الصحيفة إلى "صن داونز انضم إلى قطبي الكرة المصرية، الزمالك والأهلي اللذان أبانا عن رغبة كبيرة في ضم الناهيري".

وفي الإطار ذاته تسعى إدارة نادي الوداد لتمديد عقد الناهيري وذلك لاعتماد الإسباني كارلوس جاريدو مدرب الفريق عليه واعتباره "من الركائز الأساسية لـ الوداد".

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ونفى الناهيري في وقت سابق دخوله في أي مفاوضات مع الزمالك أو الأهلي. (طالع التفاصيل)

مدافع الوداد صاحب الـ 28 عاما ينتهي عقده مع فريقه المغربي مع نهاية الموسم الحالي.

وشارك الناهيري الذي يشغل مركز الظهير الأيسر أيضا في 13 مباراة هذا الموسم مع الوداد، ونجح في تسجيل 6 أهداف.

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