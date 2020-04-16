مؤسسة صامويل إيتو تعلن تبرعه بأدوات صحية وغذائية في الكاميرون لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت مؤسسة صامويل إيتو الخيرية عن تبرع النجم السابق بعدد من الأدوات والمعدات الصحية والغذائية في الكاميرون لمواجهة فيروس كورونا.

وكشفت المؤسسة عن تبرع إيتو بـ 50 ألف من الأدوات والمعدات الصحية والغذائية للفقراء في الكاميرون.

كما تم التبرع بـ 50 ألف (قناع) لسائقي السيارات والدراجات النارية في الكاميرون من أجل الحماية من فيروس كورونا.

أما على المستوى الرياضي فتبرع إيتو بأدوات صحية ووقائية لـ 1000 لاعب كرة قدم في الدوري الكاميروني بدرجاته الأولى والثانية ودوري السيدات.

ونصح بيان مؤسسة صامويل إيتو الجميع بأخذ حذره والالتزام بالجلوس في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن الإصابة بفيروس كورونا ليس مشكلة عرقية أو تخص طبقة اجتماعية معينة لكنه يؤذي الجميع.

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