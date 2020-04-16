مرتضى: حدث تواطؤ ضد الزمالك في أزمة النقاز.. سُرقت بعض الأوراق من ملف القضية

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن هناك تواطؤ حدث ضد ناديه في أزمته مع لاعبه السابق حمدي النقاز في ظل النزاع الدائر بينهما في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال مرتضى عبر قناة الزمالك: "قدمنا كل الأوراق التي تثبت صحة موقفنا لكن هناك من يعمل ضدنا وسرق تلك الأوراق من الملف".

وأضاف "سأكشف في وقت لاحق عن مستندات هامة".

وفي سياق آخر رفض مرتضى زيادة أسعار لاعبي الدوري المصري بسبب مطالب الأندية المرتفعة.

وقال: "الكل يربط النادي بصفقات وأسماء عديدة ولاعبين سعرهم يصل إلى أكثر من 60 مليون جنيه".

وواصل "بسبب جنون الأسعار لن اتعاقد مع أي لاعب بأكثر من 5 مليون جنيه".

وأكمل "بدءا من الموسم المقبل سنضم 3 أو 4 لاعبين من الناشئين للفريق الأول ومثلهم في الموسم التالي".

وعن عودة الدوري المصري " هناك 14 ناد يرفضون استكمال المسابقة، فليكمل الأندية الأربعة الأخرى المسابقة بمعرفتهم".

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