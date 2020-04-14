زوج والدة نيمار المستقبلي وكرة القدم.. "ضعيف تكتيكيا ومحدود فنيا"

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 - 22:06

كتب : FilGoal

تياجو راموس - زوج والدة نيمار المستقبلي

تفاجأ العديد بإعلان ارتباط والدة نيمار بشاب يصغرها بـ 30 عاما يُدعى بـ تياجو راموس في ظل مباركة نيمار ووالده على العلاقة الجديدة.

راموس يصغر نيمار بـ 6 سنوات، وسبق له اللعب بالدرجة الثالثة البرازيلية قبل أن ينتقل في 2019 إلى أحد لأندية الأعلى تصنيفا.

جوزيه مانوي سيسنيروس مدربه السابق قال لصحيفة "ماركا" الإسبانية عن مشواره الرياضي: "كنا في وضع يمكنّنا من الوصول إلى المركز الثالث في الجدول، لهذا السبب انضم راموس للفريق في الشتاء".

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وتابع عن عدم مواصلته اللعب "كان ضعيفا جدا من الناحية التكتيكية. من الناحية الفنية، كان محدودا جدا، ولهذا السبب فوجئت بأنه كان محترفا في البرازيل".

وأضاف "جسديا إنه مثل الثور، لذلك شارك في مركز الجناح، ولم نتأهل".

ووقع تياجو لصفوف جوارينا البرازيلي رغم أنه أعَلم مدربه بأنه سيذهب إلى مدريد ليجرب حظه في التوقيع لناد جديد.

خوزيه إنريكي تحدث عن اللاعب وتجربته القصيرة قائلا: "استمر في العيش في فيلافرانكا لأنه كان في علاقة هناك، كان يتحدث قليلا، وحتى عندما وصل إلى جوارينا تحدث بالكاد".

وأكمل "هنا بدأنا نرى أن لديه مشاكل شخصية وأثر ذلك أسلوبه كثيرا".

وأردف "في نوفمبر الماضي خاض تدريبا وكان سيغادر الفريق، ثم في ديسمبر اكتشفنا أنه كان في مدريد ثم في باريس".

وسبق أن بعث تياجو برسالة إلى نيمار قبل التعرف على والدته في 2017 نقلتها جريدة "ذا صن" الإنجليزية: "نيمار أنت رائع، لا أعرف كيف أصف شعوري كوني مشجعا لشخص مثلك، أراك تلعب وأصير متحمسا".

"يوما ما آمل أن اقرأ تلك الرسالة معك وأكون بمثابة شقيقيك ونلعب سويا، أعلم أننا سنلتقي في أحد الأيام لأني فتي حالم لا يستسلم من أجل تحقيق أهدافه".

والآن حقق تياجو حلمه بعد 3 سنوات لكن بطريقة مختلفة تماما عما تمنى.

حاليا يلعب تياجو لفريق "4k Easy Game" ضمن "eSports" ويشجع ريال مدريد وفقا لصوره العديدة على "إنستجرام".

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