تقرير: أرسنال مستعد لدفع الشرط الجزائي في عقد بارتي

لا يمانع نادي أرسنال الإنجليزي دفع الشرط الجزائي في تعاقد توماس بارتي لاعب وسط أتليتكو مدريد لضمه لصفوف الفريق اللندني في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية أن أرسنال مستعد لدفع الشرط الجزائي في تعاقد لاعب الوسط الغاني.

وأضافت أن أرسنال يرى في بارتي الصفات المطلوبة للاعب الوسط الذي يريد التعاقد معه، لذلك لا يمانع دفع 44 مليون جنيه إسترليني وهي قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع أتليتكو مدريد.

إلا أن ما قد يعيق تعاقد أرسنال مع بارتي هو رغبة أندية أخرى في ضم اللاعب ما قد يغير وجهته ويمنعه من الموافقة على الانضمام للنادي الإنجليزي.

ويرغب أتليتكو مدريد في الحفاظ على نجمه ساؤول نيجويز أولا في ظل الأخبار التي تشير إلى محاولات برشلونة للتعاقد معه، ما قد يجعل النادي الإسباني يوافق على رحيل بارتي.

وشارك بارتي البالغ من العمر 26 عاما في 34 مباراة مع أتليتكو هذا الموسم.

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