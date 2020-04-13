ميسي يشيد بـ "الجنود المجهولة" التي تكافح فيروس كورونا

الإثنين، 13 أبريل 2020 - 11:40

كتب : FilGoal

ميسي - برشلونة

أشاد ليونيل ميسي نجم برشلونة بمقدمي الرعاية الطبية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم وانتزع أرواح الكثيرين.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

وقال ميسي عبر حسابه في إنستجرام:"انتهى بالأمس أسبوع عمال منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للطفولة، أعرب عن امتناني الشديد للعمل الذي يقدمونه".

وواصل "أبطال مجهولون يعانون ويقضون أياما بعيدا عن أسرهم لنكون نحن في أمان. رغم كل شيء، أحييهم على التزامهم النبيل لرعاية السيدات الحوامل وللإبقاء على الأطفال في أمان".

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وتوقفت كرة القدم في معظم بلدان العالم بعد تفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من مليون ونصف المليون إنسان.

ويتدرب لاعبو كرة القدم في منازلهم في ظل توقف المباريات والتدريبات الجماعية منعا لاختلاط الناس الذي يساهم في تفشي الفيروس.

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Ayer terminaba la Semana Mundial de los trabajadores de Salud y, junto a @unicef , quiero hacerles llegar mi más profundo agradecimiento por la tarea que realizan. Héroes anónimos que soportan largos días y noches lejos de sus familias, para que las nuestras estén a salvo del # COVID19. Por continuar, pese a todo, su noble compromiso de cuidar a las mujeres embarazadas, y mantener a las niñas, niños y adolescentes protegidos. _______ Yesterday the World Health Worker Week came to an end and, together with @unicef, I want to express my deepest gratitude for the work they do. Anonymous heroes who endure long days and nights away from their families, so that ours can be safe from #COVID19. For continuing, despite everything, their noble commitment to caring for pregnant women, and keeping children and adolescents protected. #YoMeQuedoEnCasa #StayAtHome #Unicef

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