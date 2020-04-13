ميسي يشيد بـ "الجنود المجهولة" التي تكافح فيروس كورونا

أشاد ليونيل ميسي نجم برشلونة بمقدمي الرعاية الطبية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم وانتزع أرواح الكثيرين.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة

وقال ميسي عبر حسابه في إنستجرام:"انتهى بالأمس أسبوع عمال منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للطفولة، أعرب عن امتناني الشديد للعمل الذي يقدمونه".

وواصل "أبطال مجهولون يعانون ويقضون أياما بعيدا عن أسرهم لنكون نحن في أمان. رغم كل شيء، أحييهم على التزامهم النبيل لرعاية السيدات الحوامل وللإبقاء على الأطفال في أمان".

وتوقفت كرة القدم في معظم بلدان العالم بعد تفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من مليون ونصف المليون إنسان.

ويتدرب لاعبو كرة القدم في منازلهم في ظل توقف المباريات والتدريبات الجماعية منعا لاختلاط الناس الذي يساهم في تفشي الفيروس.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

20 عاما مرت على ليلة غابت فيها الابتسامة عن كرة القدم

أفضل 50 جناح أيمن وأيسر في تاريخ كرة القدم

اختبار في البيت - من اللاعب الذي سجل لمصر في الأولمبياد؟

غريب في بلاد غريبة – شبانة في الهند

محمد عباس: لا أحمل ضغينة لـ صالح سليم