اختبار في البيت - من اللاعب الذي سجل لمصر في الأولمبياد؟

هل تتذكر مشاركات منتخب مصر في دورات الألعاب الأولمبية على مر التاريخ؟

حسنا لنختبر معلوماتك الكروية عن مشاركات منتخب مصر في الأولمبياد.

اختبار جديد يقدمه FilGoal.com عن اللاعبين الذين سجلوا أهدافا لمنتخب مصر في دورات الألعاب الأولمبية.

جرب حظك وشارك نتيجتك مع أصدقائك.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

الأهلي يوضح موقفه من التدريبات الجماعية

نجوم المظاليم في الجيش الأبيض

السقا: الانتماء أصبح للجنيه

"محمد شريف رأس حربة غير تقليدي"

نجم الجيل الذهبي لليد يتحدث عن واقعة "العدسات اللاصقة"