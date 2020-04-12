اختبار في البيت - من اللاعب الذي سجل لمصر في الأولمبياد؟
الأحد، 12 أبريل 2020 - 18:48
كتب : FilGoal
هل تتذكر مشاركات منتخب مصر في دورات الألعاب الأولمبية على مر التاريخ؟
حسنا لنختبر معلوماتك الكروية عن مشاركات منتخب مصر في الأولمبياد.
اختبار جديد يقدمه FilGoal.com عن اللاعبين الذين سجلوا أهدافا لمنتخب مصر في دورات الألعاب الأولمبية.
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