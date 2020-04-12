اختبار في البيت - من اللاعب الذي سجل لمصر في الأولمبياد؟

الأحد، 12 أبريل 2020 - 18:48

كتب : FilGoal

اختبار في البيت

هل تتذكر مشاركات منتخب مصر في دورات الألعاب الأولمبية على مر التاريخ؟

حسنا لنختبر معلوماتك الكروية عن مشاركات منتخب مصر في الأولمبياد.

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اختبار جديد يقدمه FilGoal.com عن اللاعبين الذين سجلوا أهدافا لمنتخب مصر في دورات الألعاب الأولمبية.

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