تامر النحاس يوضح موقف رجب بكار والعراقي من الانتقال للقطبين

تحدث تامر النحاس وكيل اللاعبين عن موقف الثنائي رجب بكار ظهير بيراميدز وكريم العراقي ظهير المصري من الانتقال لـ الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقال النحاس: "في بداية الموسم الماضي كانت هناك رغبة لدى الأهلي والزمالك من أجل التعاقد مع رجب بكار".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "وقتها كانت هناك رغبة من بيراميدز في ضم أحمد فتحي، ولكن في النهاية لم تتم الصفقة".

واستمر "بعد ذلك كانت هناك رغبة في الزمالك لضم رجب بكار ولكن بيراميدز رفض تماما".

ماذا عن الموقف الحالي؟ أجاب وكيل رجب بكار "لا حديث في الوقت الحالي من الأهلي أو أي فريق آخر بخصوص رجب بكار".

وتابع "رجب بكار يلعب في فريق كبير بحجم بيراميدز وجدد مؤخرا عقده لـ 4 سنوات وهو من أهم وأفضل اللاعبين في مركزه".

رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز ارتبط اسمه بالأهلي، بعدما رحل أحمد فتحي من صفوف المارد الأحمر وانضم لـ بيراميدز.

صاحب الـ29 عاما شارك هذا الموسم في 21 مباراة بين الدوري والكونفدرالية الإفريقية.

كريم العراقي

وتطرق النحاس للحديث عن كريم العراقي ظهير المصري، قائلا: "الزمالك طلب في يناير الماضي ضم كريم العراقي ولكن عقوبة غلق القيد على المصري أوقفت الصفقة".

وأوضح "عقوبة غلق القيد التي وُقعت على المصري صعبت كل شيء ومازالت مستمرة للصيف المقبل. أعتقد أنه إذا تم حل الأزمة سيكون أفضل لجميع الأطراف".

وشدد "لا مانع لدينا لتجديد العراقي لعقده مع المصري".

ويعتقد تامر النحاس "إذا كان العراقي سيرحل عن المصري، أعتقد إن انتقاله لـ الزمالك سيكون أسهل من الأهلي بسبب العلاقة الرائعة بين الزمالك والمصري".

كريم العراقي ظهير منتخب مصر الأولمبي يمتد عقده مع المصري لعامين آخرين.

وشارك صاحب الـ 22 عاما في 27 مباراة هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

محمود علاء

اللاعب الأخير الذي تحدث عنه تامر النحاس هو محمود علاء مدافع الزمالك، وأكد وكيله "اللاعب مدد عقده مع الزمالك بشكل رسمي".

واستكمل "اتفقنا على كل شيء منذ شهرين ولا يوجد أي أزمة".

وأشار "التأخير الذي حدث كان لمجرد ملء العقود وهو ما حدث. لم يكن هناك أي خلافات والأمر منتهي بالفعل".

وأتم "محمود علاء مستمر مع الزمالك لـ 4 سنوات أخرى".

وانضم مدافع الزمالك صاحب الـ 29 عاما إلى الزمالك في 2017 قادما من وادي دجلة.

ولعب محمود علاء 24 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، ونجح في تسجيل 5 أهداف.

وحقق محمود علاء 6 ألقاب مع الزمالك منذ انضمامه للقلعة البيضاء.

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