سكرتير عام كاف يكشف سبب قرار "نهائي المباراة الواحدة".. ويؤكد: التحكيم ليس صداعا

الإثنين، 13 أبريل 2020 - 00:38

كتب : FilGoal

الأهلي - بكاري جاساما - صن داونز

كشف عبد المنعم باه سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن المشاكل التي ضربت إياب نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال كانت سببا رئيسيا في قرار كاف لعب نهائيات بطولتي الأندية من مباراة واحدة.

وشدد باه في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الموقف كان معقدا للغاية، وكان علينا التحرك".

وشدد "قبل عدة أعوام أزدنا من مكافأة الظهور في النهائي، وهذا العام سنمنح طرفي النهائي أموال أكثر وهذا اعتبار كبير في قرارنا لأن عوائد التذاكر ستعود لـ كاف".

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وأكد "الفرصة متاحة لكل المدن لاستضافة النهائيات المقبلة، ومن ضمن المعايير بالطبع أن تكون المدينة سهل الوصول لها. في المستقبل سنحدد المدن المستضيفة للنهائيات مبكرا، ربما قبل أو بعد مرحلة المجموعات".

وانتقل باه للحديث عن التحكيم الإفريقي حيث قال: "لا يمثل لنا صداعا، بل أحد النقاط شديدة الأهمية. نرغب في تطوير مستوى الحكام".

وشدد "اتخذنا قرارات كبيرة في العامين الماضيين، منها أن ندفع بدلات الحكام لهم مباشرة بدلا من أن يقوم الاتحاد المستضيف للمباراة بدفعها لإيقاف باب محتمل للفساد، وفي 2019 و2018 اتخذنا قرارات قوية ضد حكام مدانين بالفساد".

وأتم "المشاكل تحدث في 6 مباريات من أصل 700 مباراة ننظمها".

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