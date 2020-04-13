باه: مصر قادرة على استضافة كأس العالم.. ما حدث في كأس الأمم كان إعجازيا

الإثنين، 13 أبريل 2020 - 00:05

كتب : FilGoal

جماهير منتخب مصر - منتخب مصر - افتتاح كأس الأمم

قال عبد المنعم باه سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إن مصر قادرة على استضافة كأس العالم يوما ما.

وتحدث باه في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على أون تايم سبورت 2: "بطولة كأس أمم إفريقيا الماضية كانت استثنائية، على المستوى الشخصي لم أشاهد قرعة أو حفل افتتاح بهذه الروعة".

وأكمل " أقول لكم إن مصر قادرة على استضافة حدث عالمي مثل كأس العالم".

أخبار متعلقة
"لا خطة للإلغاء".. سكرتير عام كاف يوضح خطط إنهاء بطولتي الأندية وموقف كأس أمم إفريقيا رسميا – كاف يعلن تأجيل نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى كاف: من الوارد جدا تأجيل نصف نهائي الأبطال والكونفدرالية.. وهذا السيناريو المرجح

وشدد "هذه البطولة كانت الأفضل، بدعم من وزير الرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة السابق هاني أبو ريدة، زادت عوائدنا من البطولة 25%".

وكشف " قبل شهر من البطولة راودني شكوك أن يكون استاد القاهرة جاهزا، ولكن صار جاهزا بشكل رائع الأمر كان إعجازيا، مجهود كبير من اللجنة المنظمة ووزارة الرياضة والسلطات في مصر".

وأكد "كاف في الوقت الحالي لم يخسر ماديا كثيرا بسبب أزمة كورونا، لو الموقف الحالي انتهى قريبا ستكون الخسائر قليلة".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

20 عاما مرت على ليلة غابت فيها الابتسامة عن كرة القدم

أفضل 50 جناح أيمن وأيسر في تاريخ كرة القدم

اختبار في البيت - من اللاعب الذي سجل لمصر في الأولمبياد؟

غريب في بلاد غريبة – شبانة في الهند

محمد عباس: لا أحمل ضغينة لـ صالح سليم

كأس العالم كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الجنايني: لم نصغ مسودة نهائية للائحة الجديدة.. وخبرة البدري رجحت كفته على جلال 3 دقيقة | مصر
وكيله يكشف موقف مروان محسن من التجديد لـ الأهلي 9 دقيقة | مصر
باه: مصر قادرة على استضافة كأس العالم.. ما حدث في كأس الأمم كان إعجازيا 25 دقيقة | إفريقيا
"لا للإلغاء".. سكرتير عام كاف يوضح خطط إنهاء بطولتي الأندية وموقف كأس أمم إفريقيا 32 دقيقة | إفريقيا
علي غزال: سأعلن عن أمر ما خلال أسبوع أو أكثر.. وموقفي من العودة لـ مصر 36 دقيقة | مصر
هازارد: التغلب على إغراء الكعك صعب.. ولا أخشى الإصابة بـ كورونا 54 دقيقة | أوروبا
شيكابالا: لا أوافق على اقتراح تقليص الأجانب ساعة | الدوري المصري
شيكابالا: شجعت الزمالك بسبب أحمد الكاس ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زكي عبد الفتاح: الحضري يقوم بأشياء غير أخلاقية والشناوي خذلني والبدري دمر وليد سليمان 2 جوزيه: فتحي اتخذ القرار السيئ وأتمنى استمراره في الأهلي.. ورسالتي لـ عاشور وإكرامي 3 بيراميدز: تعاقدنا مع فتحي منذ 6 أيام.. وهذه حقيقة راتب الـ50 مليون جنيه 4 رسميا - بيراميدز يعلن تعاقده مع أحمد فتحي
قد ينال إعجابك