باه: مصر قادرة على استضافة كأس العالم.. ما حدث في كأس الأمم كان إعجازيا

قال عبد المنعم باه سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إن مصر قادرة على استضافة كأس العالم يوما ما.

وتحدث باه في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على أون تايم سبورت 2: "بطولة كأس أمم إفريقيا الماضية كانت استثنائية، على المستوى الشخصي لم أشاهد قرعة أو حفل افتتاح بهذه الروعة".

وأكمل " أقول لكم إن مصر قادرة على استضافة حدث عالمي مثل كأس العالم".

وشدد "هذه البطولة كانت الأفضل، بدعم من وزير الرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة السابق هاني أبو ريدة، زادت عوائدنا من البطولة 25%".

وكشف " قبل شهر من البطولة راودني شكوك أن يكون استاد القاهرة جاهزا، ولكن صار جاهزا بشكل رائع الأمر كان إعجازيا، مجهود كبير من اللجنة المنظمة ووزارة الرياضة والسلطات في مصر".

وأكد "كاف في الوقت الحالي لم يخسر ماديا كثيرا بسبب أزمة كورونا، لو الموقف الحالي انتهى قريبا ستكون الخسائر قليلة".

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