"لا للإلغاء".. سكرتير عام كاف يوضح خطط إنهاء بطولتي الأندية وموقف كأس أمم إفريقيا

قال عبد المنعم باه سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إن الاتحاد محظوظ كونه اقترب من إنهاء بطولتي الأندية، دوري الأبطال والكونفدرالية، قبل اجتياح فيروس كورونا للعالم وتوقف المسابقات عموما.

وتحدث باه في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر أون تايم سبورتس 2: " محظوظون لأننا على وشك الانتهاء من بطولتي الأندية، نأمل أن تنتهي الأزمة في الصيف وسنحدد موعدا جديدا للمباريات في أقرب وقت ممكن".

وأردف "من الممكن أن يكون نصف يونيو أو يوليو، أو في أسوأ الفروض في أغسطس. لا يوجد خطة لإلغاء بطولتي الأندية، سنحدد ذلك وقت وجود شروط اللعب الآمن".

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد أعلن تأجيل مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى.

3 فرق مصرية في نصف نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية. مواجهات كانت من المنتظر أن تقام في بداية شهر مايو المقبل.

الأهلي ضد الوداد الرياضي المغربي، والزمالك ضد الرجاء البيضاوي المغرب، في دوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز ضد حوريا الغيني، ونهضة بركان المغربي ضد حسنية أغادير المغربي، في كأس الكونفدرالية.

وأضاف المغربي: "بالنسبة لكأس أمم إفريقيا، هي في موعدها في يناير وفبراير من العام المقبل. لو استطعنا إنهاء التصفيات بين سبتمبر ونوفمبر 2020 ستُلعب في موعدها، لو لم نستطع سنضطر للتأجيل. لا أحد يستطيع توقع تطور الأمور".

وكشف "لو هناك دولة أو دولتين متضررتين بشدة ولا يستطيعان المشاركة في البطولة لن نؤجلها وسنعوضهما بمنتخبين آخرين. ولكن لو كان العدد أكبر سنضطر للتأجيل".

وأتم "الظروف المناخية هي السبب في تغيير موعد كأس الأمم، بعد مناقشة كل الأطروحات قررنا اللعب في يناير وفبراير في وجود مشكلة إتاحة اللاعبين. هو أمر استثنائي بناء على طلب الكاميرون، والبطولة ستعود للصيف".

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