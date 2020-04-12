علي غزال: سأعلن عن أمر ما خلال أسبوع أو أكثر.. وموقفي من العودة لـ مصر

الأحد، 12 أبريل 2020 - 23:54

كتب : FilGoal

علي غزال - مصر - إي سواتيني

تحدث علي غزال لاعب نادي لاريسا اليوناني عن كواليس انضمامه للأخير، بعد مساعدة من عمرو وردة زميله في منتخب مصر.

علي غزال

النادي : لاريسا

لاريسا

وقال غزال: "مريت بظروف كروية خاصة سأعلن عنها قريبا. في تلك الفترة كنت بعيدا عن الإعلام وتحديدا بعد بطولة أمم إفريقيا".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "تحدثت مع عمرو وردة في شهر يناير الماضي، وهو بدوره رشحني لمدربه وبعدها تحدث مدربه معي وتمت الصفقة مباشرة".

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هل "الظروف الخاصة" ترتبط بالكرة؟ سؤال أجاب عنه غزال قائلا: "نعم هي ظروف كروية. أمر ما سيحدث خلال أسبوع أو أكثر وبعدها سأعلن كل شيء. بمجرد حدوث هذا الأمر سأتحدث".

وعن إمكانية عودته يوما ما إلى الدوري المصري، أشار علي غزال إلى "ليس لدي أي أزمة في ذلك".

وأوضح "إذا تلقيت عرضا مناسبا من فريق في مصر، فلا مشكلة لدي".

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وشارك علي غزال في 6 مباريات منذ انضمامه للاريسا اليوناني في يناير الماضي.

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