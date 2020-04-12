تقرير إيطالي: يوفنتوس يستعد لبيع أليكس ساندرو ويترقب موقف مارسيلو

فتح نادي يوفنتوس الباب أمام رحيل لاعبه أليكس ساندرو، الظهير الأيسر للفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

مارسيلو النادي : ريال مدريد يوفنتوس

وذكرت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أن يوفنتوس يريد بيع ساندرو وضم ظهير أيسر آخر بدلا منه.

وأضافت أن وجهة ساندرو المقبلة قد تكون الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

رغبة يوفنتوس في بيع ساندرو تأتي بسبب طلب المدير الفني للفريق ماوريسيو ساري بالتعاقد مع البرازيلي الآخر مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد وفقا لما ذكرته الصحيفة الإيطالية.

لكن يوفنتوس يترقب موقف مارسيلو مع ناديه ريال مدريد وهل سيستمر مع الملكي لفترة أخرى أم سيرحل بنهاية الموسم الجاري.

وانضم ساندرو البالغ من العمر 29 عاما لصفوف يوفنتوس في عام 2015 قادما من بورتو البرتغالي.

وشارك هذا الموسم مع يوفنتوس في 31 مباراة وينتهي تعاقده في عام 2023.

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