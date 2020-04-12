بعد ضغط حكومي.. ريال سوسييداد يتراجع عن العودة للتدريبات

بعد يوم واحد، تراجع ريال سوسييداد عن قراره بالعودة للتدريبات الجماعية حسبما أعلن سابقا يوم الثلاثاء المقبل.

ويأتي قرار سوسييداد بعدما وصفته جريدة "موندو ديبورتيفو" بالضغط الحكومي من إيرين لوزانو رئيس المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا.

وأصدر النادي الباسكي بيانا قال فيه: "اللاعبون سيواصلون العمل من منازلهم، وسنستمر في العمل لخدمة المجتمع في كل وقت".

وأشار تقرير موندو ديبورتيفو، إلى أن مسؤولي ريال سوسييداد مقتنعين بحقهم في العودة للتدريبات لكن لا يريدون خلق مشكلة مع السلطات المعنية، حيث وصفت لوزانو قرار سوسييداد بأنه "غير مسؤول".

وفي وقت سابق، وضع النادي خطة للعودة للتدريبات خلال أسبوع عن طريق التدرب في مجموعات منفصلة، بمعنى أن اللاعبين سيتناوبون على الذهاب إلى المدينة الرياضية خلال أيام الأسبوع، ولن يجتمعوا جميعا في نفس اليوم.

وهو أسلوب مشابه للذي يتبعه حاليا بايرن ميونيخ، وبورسيا مونشنجلادباخ في ألمانيا.

وشهدت إسبانيا انخفاضا تدريجيا في عدد الوفيات خلال الأيام الماضية، لكنها لم تتجاوز مرحلة الخطر حتى اللحظة.

فمنذ انطلاق الأزمة، سجلت إسبانيا أكثر من 161 ألف عينة إيجابية بفيروس كورونا، فيما توفي أكثر من 16 ألف شخص.

ويترقّب ريال سوسيداد استئناف النشاط الكروي، إذ ينتظره نهائي كأس ملك إسبانيا أمام جاره أتليتك بلباو، وهي فرصة لحصد أول ألقابه في القرن الـ 21.

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