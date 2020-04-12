فرج عامر: الأهلي والزمالك وبيراميدز لديهم ميزانيات دول.. سموحة ليس مثلهم

قال فرج عامر رئيس سموحة إن الفرق المصرية تعاني ماديا خلال فترة توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أن فرقا معدودة تستطيع التغلب على الخسائر الاقتصادية الناجمة عن إلغاء المباريات.

وصرح عامر عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "ليس لدينا إيرادات في الوقت الحالي لتوقف النشاط، وفي نفس الوقت لم نخفض عقود لاعبين أو نستغني عن عمال، فهم مسؤولية في رقبتنا".

وأشار "سددنا 65% من مستحقات اللاعبين وهناك تأخر في السداد لبعض الألعاب الأخرى، لا يمكن إجبار لاعب على تخفيض راتبه لابد من قرار صادر عن اتحاد الكرة أو الفيفا، وفي نفس الوقت أرحب بأي مبادرة للاعبين أو المدربين بالتنازل عن جزء من رواتبهم".

وواصل "الأهلي والزمالك وبيراميدز لديهم إمكانيات دول، أما نحن نشتري في أضيق الحدود، نركز على مواهب لا يلتفت عليها أحد".

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وأتم رئيس النادي السكندري تصريحاته "محمد أبو جبل بانتقاله إلى الزمالك صرف على فريق سموحة هذا الموسم، لا يمكن مجاراة الأندية الكبيرة في ميزانية التعاقدات".

وتوقف الدوري المصري الممتاز منذ 11 مارس الماضي وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار تعليق النشاط الرياضي حتى نهاية إبريل الجاري.

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