محمد يوسف: هذه حقيقة خلافاتي مع مؤمن زكريا.. وصُدمت في ليندمان

نفى محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي، الخلافات مع مؤمن زكريا.

مؤمن زكريا النادي : الأهلي الأهلي

وصرّح يوسف: "كان لدي قناعة فنية بـ مؤمن منذ أن شاهدته في قطاع ناشئي الأهلي".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2: "في 2013 تواصلت معه هاتفيا وأنا في جنوب إفريقيا بعد ذهاب نهائي الأبطال، كنت أرغب في إحضاره إلى الأهلي وقتها، لكنه انتقل إلى الزمالك وقتها".

وأكمل: "رأيت أن مؤمن سيفيد الأهلي للغاية".

وواصل: "لاحقا عندما عملت في مؤمن مجددا، كان عائدا من السعودية ويريد الخروج مجددا، فأخبرته أن النادي يحتاجه لأنه قيمة كبيرة".

وأضاف: "ثم حضر باتريس كارتيرون وعمل مع مؤمن لفترة، ثم فجأة بات مؤمن خارج حسابات كارتيرون بالتدريج، لم يكن مقتنعا بما يقدمه مؤمن في تلك الفترة، لقد رآه وقتما كان مدربا لـ وادي دجلة ويعرف مستواه الحقيقي".

وكشف: "كارتيرون وجد أن مؤمن لا يعطيه المردود المطلوب، ولذا أبعده عن المشاركة في وقتٍ كنت أعمل خلاله على تجديد عقد مؤمن، لكن مؤمن خلط بين الشأن الإداري والشأن الفني واعتقَد أن عدم مشاركته مرتبط بملف التجديد".

وتحوّل للحديث عن فترته في قيادة الأهلي: "بعد أن رحل كارتيرون، توليت المهمة مؤقتا، وكان لدينا جدول مضغوط للغاية في الدوري، لذا قررت الاستفادة من مؤمن ووضعت له جدول إعداد بدني صباحي ومسائي".

وأوضح:"لم نكن على دراية بمشكلة مؤمن، ولذا كنا متعجبين من مستواه".

كما انتقد يوسف، مايكل ليندمان المعد البدني الأسبق للأهلي: "صُدمت في ليندمان، لم يكن مركزا في عمله، تركيزه لم يكن منصبا على الفريق".

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