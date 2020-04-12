مدير تعاقدات بيراميدز يكشف مصير رجب بكار وعمر جابر والشناوي.. ورغبة ضم إكرامي

كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز حقيقة العروض المُقدمة لناديه من أجل رجب بكار وعمر جابر وأحمد الشناوي.

وقال بسيوني: "لم نتلق أي عرض رسمي من الأهلي من أجل ضم رجب بكار".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "لا عروض رسمية من الأهلي أو الزمالك أو أي فريق آخر من أجل رجب بكار".

وتابع "رجب بكار جدد عقده مع بيراميدز منذ 3 أشهر ولمدة 4 مواسم. هو سعيد للغاية داخل بيراميدز وكل اللاعبين سعداء بالتواجد في صفوف بيراميدز".

وشدد "لا توجد أي مشكلة مع الأهلي، بل على العكس تربطني علاقة أكثر من ممتازة مع أمير توفيق -مدير التعاقدات في الأهلي-، فهو أكثر من أخ بالنسبة لي. العلاقة بيننا محترمة للغاية ولا توجد أي أزمات".

رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز ارتبط اسمه بالأهلي، بعدما رحل أحمد فتحي من صفوف المارد الأحمر وانضم لـ بيراميدز.

صاحب الـ29 عاما شارك هذا الموسم في 21 مباراة بين الدوري والكونفدرالية الإفريقية.

الشناوي وإكرامي

ونفى مدير التعاقدات في بيراميدز وصول أي عروض رسمية من أجل أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق، مشيرا إلى "أحمد الشناوي هو حارس مصر الأول".

وأردف "مر بظروف صعبة وإصابات عديدة ولكنه أفضل موهبة في الشرق الأوسط. لن نُفرط في قيمة كبيرة مثله".

وأشار "لم يصلنا من الأساس أي عروض من أجله".

ولم يخف بسيوني رغبة النادي في التعاقد مع شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، قائلا: "إكرامي قيمة كبيرة وإضافة لأي فريق، هو فتح الباب لكل الأندية الراغبة في ضمه".

وأكمل حديثه قائلا: "إكرامي عامل جاذب لأي فريق في مصر، وبيراميدز أحد الأندية الراغبة في ضمه بكل تأكيد".

وأعلن الأهلي في وقت سابق الاتفاق مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق على الرحيل عقب نهاية الموسم، ولم يحدد الحارس الدولي وجهته المقبلة حتى الآن.

عمر جابر

ما مصير عمر جابر في بيراميدز بعد التعاقد مع أحمد فتحي؟ سؤال أجاب عنه مدير التعاقدات في النادي، قائلا: "عمر جابر هو القائد الثاني لـ بيراميدز".

واستكمل "لا نضيف قيمة كبيرة مثل أحمد فتحي، لكي ننقص من قدر النادي في قيمة مثل عمر جابر".

واستمر "رسالتنا واضحة بعد ضم فتحي وهي أننا نكون فريقا قويا للمنافسة على كل البطولات".

وأتم " لم يحدث أي مفاوضات من الزمالك لضم عمر جابر".

عمر جابر صاحب الـ 28 عاما انتقل من الزمالك إلى بازل السويسري ثم لوس أنجلوس الأمريكي، قبل أن يعود للدوري المصري من بوابة بيراميدز.

وشارك عمر جابر في 27 مباراة هذا الموسم وسجل مرة.

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