بيراميدز: لم نفكر مطلقا في إلغاء صفقة فتحي.. أعلناها مبكرا لمنع الشائعات

نفى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز ما تردد حول تفكير النادي في إلغاء صفقة ضم أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي.

وقال هاني سعيد في نصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "كانت الخطة ألا نعلن الصفقة حاليا، لكن بسبب الأحاديث التي جرت في الفترة الأخيرة والتي لا تليق باسم وتاريخ أحمد فتحي، فقررنا الإعلان مبكرا وبشكل رسمي".

وأضاف "اللاعب مستمر مع الأهلي لنهاية الموسم. سواء انتهى الموسم في شهر أبريل أو مايو أو يونيو حسب الظروف بسبب فيروس كورونا، وبعدها سينضم لنا".

المدير الرياضي لبيراميدز أكمل "نحاول تضخيم المواضيع في مصر أحيانا دون داع. عقد فتحي انتهى مع الأهلي، ونحن في بيراميدز بدأنا التفاوض معه في الفترة القانونية وليس قبل ذلك".

وواصل "حدث في الموسم الماضي أن تفاوض نادي بيراميدز لضم فتحي من الأهلي بشكل رسمي، فبالتالي رغبة النادي في اللاعب لم تكن جديدة".

وأتم في هذا الصدد "لم نفكر مطلقا في التراجع عن ضم فتحي. لاعب كبير وصاحب خبرات كبيرة سيضيف لنا الكثير وكنا نريده من البداية، فلماذا سنفكر في تعطيل الصفقة بعد إتمامها؟".

وانتقل هاني سعيد للحديث عن وضع عمر جابر وأحمد الشناوي لاعبا الفريق، فأتم "عمر جابر مستمر معنا ولم تحدث أي مفاوضات مع الزمالك بشأنه. أحمد الشناوي أيضا مستمر معنا وتعاقده معنا لمدة موسمين مقبلين إلا إذا كان هو يريد الرحيل".

نادي بيراميدز أعلن ضم أحمد فتحي بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة رسميا. (طالع التفاصيل)

وانضم أحمد فتحي للأهلي قادما من صفوف شيفيلد يونايتد الإنجليزي في عام 2007 ومنذ ذلك الحين غادر اللاعب الملقب بالجوكر القلعة الحمراء مرتين.

المرة الأولى كانت في عام 2013 حينما انتقل لهال سيتي الإنجليزي لستة أشهر على سبيل الإعارة.

فيما كانت المرة الثانية في عام 2014 حينما رحل في صفقة انتقال حر للدوري القطري وانضم لفريق أم صلال لثلاثة مواسم.

ذلك قبل أن يعود للأهلي مجددا في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع أم صلال.

وتوج أحمد فتحي مع الأهلي بتسع مرات للدوري المصري ومرة لكأس مصر، وأربع كؤوس السوبر المصري.

كما ظفر فتحي مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات والعدد ذاته للسوبر الإفريقي.

وعلى المستوى الدولي خاض 132 مباراة دولية بقميص المنتخب المصري الأول منذ عام 2002 وأحد أصغر من مثل مصر دوليا.

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