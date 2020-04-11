بيلد: استعدادا لعودة الدوري الألماني.. تعديل عكسي في طريقة تعيين الحكام

السبت، 11 أبريل 2020 - 22:56

كتب : FilGoal

حكام ألمانيا

يتجه الاتحاد الألماني لكرة القدم، إلى تغيير قواعد تعيين الحكام في المباريات، لتسهيل استئناف النشاط الكروي.

صحيفة "بيلد" كشفت عن كواليس اجتماع "فيديو كونفرنس" بين الحكام الألمان، وهايكي أولريتش مديرة الاتحاد الألماني، ولوتس ميكائيل فروهليتش رئيس لجنة الحكام.

خلال الاجتماع، تم إبلاغ الحكام بتعديل مهم سيطرأ على طريقة تعيينهم للمباريات.

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القواعد تنص على منع إدارة الحكم لمباراة أحد طرفيها من نفس الإقليم الذي ينتمي إليه. هذا المنع سيزول حال استئناف الدوري الألماني هذا الموسم، بل على النقيض، سيحبذ استعمال الحكام داخل أقاليمهم للحد من السفر والتنقل عبر المدن.

كما سيُمنَع الحكام من الإقامة في فنادق قبل المباراة، وإنما سيتوجب عليهم قيادة سياراتهم من منازلهم وصولا إلى الملعب مباشرةً.

ولن يكون هناك مراقب للحكام في الملعب، وإنما سيتم التقييم عبر التلفاز.

كما ستتخذ إجراءات وقائية صارمة في مركز تقنية الفيديو الموجود في مدينة كولن.

ولن يدير الحكام أي مباراة سوى بعد أن يخضعوا لفحص فيروس كورونا قبل المواجهة بيوم واحد.

ولن يُجبَر الحكام على قيادة أي مباريات، بل سيتم الأمر بشكل تطوعي.

مع التشديد على تقاضي الحكام لنفس الأجور التي كانت سارية قبل أزمة فيروس كورونا.

وتم تعليق الدوري الألماني حتى 30 أبريل المقبل، ومن المقرر أن يجتمع الاتحاد الألماني يوم 17 أبريل لمحاولة تحديد موعد لاسئناف المسابقة.

ويهدف الاتحاد الألماني إلى الانتهاء من الموسم الجاري في موعد أقصاه 30 يونيو، حتى لا ينخرط في أزمة نهاية عقود اللاعبين مع أنديتهم.

وشهدت ألمانيا إصابة أكثر من 124 ألف شخص بفيروس كورونا، ووفاة أكثر من 2700 شخص.

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