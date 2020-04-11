تقارير: سوسيداد يرغب في العودة للتدريبات خلال أسبوع

السبت، 11 أبريل 2020 - 21:01

كتب : FilGoal

ريال مدريد - سوسيداد

يعمل نادي ريال سوسيداد الإسباني، على استئناف التدريبات في مدينته الرياضية "ثوبييتا" خلال أسبوع.

فوفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يعمل مسؤولو سوسيداد على عودة نشاط الفريق الأول جزئيا، بدايةً من الثلاثاء المقبل.

ويحتاج سوسيداد قبل إتمام هذه الخطوة، موافقة السلطات الصحية في إقليم الباسك، وفي العاصمة كذلك.

أخبار متعلقة
تقرير: برشلونة ما زال يريد بيرنارديسكي هدف ميسيدونا.. عندما استغل ميسي وعكة مارادونا وانقض على عرشه رسائل سقراطس.. آخر الساسة العظام في عالم المستديرة لاعب نيجيريا السابق: الدنمارك سحقتنا في المونديال بعد تسلل نساء لمعسكرنا

الفكرة المطروحة هي التدرب في مجموعات منفصلة، بمعنى أن اللاعبين سيتناوبون على الذهاب إلى المدينة الرياضية خلال أيام الأسبوع، ولن يجتمعوا جميعا في نفس اليوم.

وهو أسلوب مشابه للذي يتبعه حاليا بايرن ميونيخ، وبورسيا مونشنجلادبخ في ألمانيا.

ولو تلقى سوسيداد الموافقة، فستتم التدريبات وسط حذر شديد، مع الاحتفاظ بمساحة 1 متر ونصف على الأقل بين اللاعبين، وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير في منشآت النادي.

كما سيخضع اللاعبون وكافة العاملين لفحص الكشف عن فيروس كورونا بشكلٍ دوري.

ولن يُسمَح للاعبين بالاغتسال في حمامات المدينة الرياضية بعد نهاية التدريبات، بل سيتوجب التوجه مباشرةً إلى منازلهم.

وشهدت إسبانيا انخفاضا تدريجيا في عدد الوفيات خلال الأيام الماضية، لكنها لم تتجاوز مرحلة الخطر حتى اللحظة.

فمنذ انطلاق الأزمة، سجلت إسبانيا أكثر من 161 ألف عينة إيجابية بفيروس كورونا، فيما توفي أكثر من 16 ألف شخص.

ويترقّب ريال سوسيداد استئناف النشاط الكروي، إذ ينتظره نهائي كأس ملك إسبانيا أمام جاره أتليتك بلباو، وهي فرصة لحصد أول ألقابه في القرن 21.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

هدف ميسيدونا

عفروتو في عُمان.. لحظة افتخر فيها بجنسيته المصرية

أنا بيركامب (1) - يوان كرويف علم هولندا كرة القدم

ناديان يتصارعان على حمدي النقاز

رسائل سقراطس.. آخر الساسة العظام في عالم المستديرة

ريال سوسيداد الدوري الإسباني في إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقارير: سوسيداد يرغب في العودة للتدريبات خلال أسبوع ساعة | أوروبا
تقرير: برشلونة ما زال يريد بيرنارديسكي ساعة | أوروبا
فرج عامر لـ في الجول: لاعبان من سموحة تبرعا بكامل راتبهما.. وحمادة صدقي بـ 50% ساعة | الدوري المصري
بسبب كلوتي.. أشانتي كوتوكو مهدد بالهبوط خلال شهر ساعة | إفريقيا
الأهلي لـ في الجول: تأجيل دوري الأبطال؟ سلامة البشر أهم لكننا متفائلون ساعة | إفريقيا
هدف ميسيدونا.. عندما استغل ميسي وعكة مارادونا وانقض على عرشه 2 ساعة | حكايات في الجول
أنا بيركامب (1) - يوان كرويف علم هولندا كرة القدم.. اللعنة على المهاجم الثاني 3 ساعة | كتاب في الجول
غريب في بلاد غريبة – عفروتو في عُمان.. لحظة افتخر فيها بجنسيته المصرية 3 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زكي عبد الفتاح: الحضري يقوم بأشياء غير أخلاقية والشناوي خذلني والبدري دمر وليد سليمان 2 جوزيه: فتحي اتخذ القرار السيئ وأتمنى استمرار في الأهلي.. ورسالتي لـ عاشور وإكرامي 3 ميتشو: جيرارد طلب مصطفى محمد في رينجرز 4 حسام عاشور: كنت أساسيا قبل عام فكيف أعتزل الآن.. وتعليق على "عرض الزمالك"
قد ينال إعجابك