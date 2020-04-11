تقارير: سوسيداد يرغب في العودة للتدريبات خلال أسبوع

يعمل نادي ريال سوسيداد الإسباني، على استئناف التدريبات في مدينته الرياضية "ثوبييتا" خلال أسبوع.

فوفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يعمل مسؤولو سوسيداد على عودة نشاط الفريق الأول جزئيا، بدايةً من الثلاثاء المقبل.

ويحتاج سوسيداد قبل إتمام هذه الخطوة، موافقة السلطات الصحية في إقليم الباسك، وفي العاصمة كذلك.

الفكرة المطروحة هي التدرب في مجموعات منفصلة، بمعنى أن اللاعبين سيتناوبون على الذهاب إلى المدينة الرياضية خلال أيام الأسبوع، ولن يجتمعوا جميعا في نفس اليوم.

وهو أسلوب مشابه للذي يتبعه حاليا بايرن ميونيخ، وبورسيا مونشنجلادبخ في ألمانيا.

ولو تلقى سوسيداد الموافقة، فستتم التدريبات وسط حذر شديد، مع الاحتفاظ بمساحة 1 متر ونصف على الأقل بين اللاعبين، وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير في منشآت النادي.

كما سيخضع اللاعبون وكافة العاملين لفحص الكشف عن فيروس كورونا بشكلٍ دوري.

ولن يُسمَح للاعبين بالاغتسال في حمامات المدينة الرياضية بعد نهاية التدريبات، بل سيتوجب التوجه مباشرةً إلى منازلهم.

وشهدت إسبانيا انخفاضا تدريجيا في عدد الوفيات خلال الأيام الماضية، لكنها لم تتجاوز مرحلة الخطر حتى اللحظة.

فمنذ انطلاق الأزمة، سجلت إسبانيا أكثر من 161 ألف عينة إيجابية بفيروس كورونا، فيما توفي أكثر من 16 ألف شخص.

ويترقّب ريال سوسيداد استئناف النشاط الكروي، إذ ينتظره نهائي كأس ملك إسبانيا أمام جاره أتليتك بلباو، وهي فرصة لحصد أول ألقابه في القرن 21.

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