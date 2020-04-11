تقرير تونسي: صراع الترجي والنجم يبدأ من أجل النقاز

السبت، 11 أبريل 2020 - 18:29

كتب : FilGoal

حمدي النقاز - رمضان صبحي - الأهلي - الزمالك

دخل ناديا الترجي التونسي والنجم الساحلي التونسي في صراع من أجل التعاقد مع حمدي النقاز ظهير الزمالك السابق.

ورحل الظهير الأيمن صاحب الـ 27 عاما عن الزمالك دون موافقة الأخير، زاعما عدم حصوله على مستحقاته، قبل أن يتقدم بشكوى ضد النادي.

وكشفت صحيفة tunisienumerique وفقا لمصادرها الخاصة، دخول نادي النجم الساحلي والترجي في صراع من أجل الحصول على خدمات النقاز.

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وأشارت مصادر الصحيفة إلى "الترجي والنجم مستعدان لبدء المزاد للحصول على خدمات النقاز، الذي لن يستمر طويلا في ليتوانيا".

عقب رحيل النقاز عن الزمالك دون رغبة الأخير، انضم لفريق سودوفا بطل ليتوانيا لمدة 6 أشهر.

وسبق للنقاز اللعب لنادي النجم الساحلي التونسي حتى انتقل إلى الزمالك في يناير 2018.

ولعب النقاز 22 مباراة دولية مع منتخب تونس وشارك في كأس العالم الأخيرة بروسيا.

وخاض النقاز 62 مباراة مع فريق الزمالك وحقق لقب كأس مصر مرتين والكونفدرالية الإفريقية.

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