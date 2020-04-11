بيراميدز: قرار تأجيل الكونفدرالية لم يكن مفاجئا

لم يتفاجأ هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز من قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بتأجيل مواجهتي نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قرر بشكل رسمي تأجيل مواجهات دوري الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

وقال هاني سعيد: "قرار التأجيل كان متوقعا من جانب الاتحاد الإفريقي".

وأضاف في تصريحاته الرسمية "جميع البطولات والأنشطة على مستوى العالم متوقفة بسبب كورونا، وبالتالي القرار لم يكن مفاجئا على الإطلاق".

وتابع "التأجيل قرار صائب لمصلحة الجميع ومن أجل الحفاظ على الصحة العامة".

وتمنى هاني سعيد "عودة النشاط الرياضي في أقرب وقت ممكن ونهاية أزمة كورونا".

ويرى المدير الرياضي لـ بيراميدز "الرياضة وكرة القدم تحديدا مهمة لجميع الشعوب وعودتها تعني عودة الحياة مرة أخرى. أتمنى نهاية أزمة كورونا تماما ونجاح العالم في السيطرة على هذا الوباء القاتل".

وأكمل حديثه قائلا: "عازمون على المنافسة على لقب الكونفدرالية عند استئناف البطولة. هدفنا واضح ومحدد وهو التتويج باللقب وتحقيق إنجاز غير مسبوق بحصد اللقب في المشاركة التاريخية الأولى بالبطولة".

3 فرق مصرية في نصف نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية. مواجهات كانت من المنتظر أن تقام في بداية شهر مايو المقبل، قبل أن تتأجل بشكل رسمي

الأهلي ضد الوداد الرياضي المغربي، والزمالك ضد الرجاء البيضاوي المغرب، في دوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز ضد حوريا الغيني، ونهضة بركان المغربي ضد حسنية أغادير المغربي، في كأس الكونفدرالية.

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