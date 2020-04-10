ثنائيات تاريخية – فلافيو وجيلبرتو يكشفان سر التفاهم بينهما.. وأفضل هدف سجلاه سويا

كانت أول ثنائية تقع أعيننا عليها هي ثنائية ماجد وياسين في المسلسل الشهير كابتن ماجد.

وفي الحقيقة كان هناك الكثير من الثنائيات التي صنعت تاريخا مميزا في أنديتهم ليظفروا بالعديد من البطولات سويا.

لذا حان وقت بداية سلسلة "ثنائيات تاريخية" والانطلاقة ستكونع مع الثنائي الأشهر خلال السنوات الأخيرة أمادو فلافيو وسيباستياو جيلبرتو.

انضم جيلبرتو للأهلي في 2002 وتبعه مواطنه فلافيو في 2005 والثنائي جاء للقلعة الحمراء من بترو أتليتكو الأنجولي.

ومنذ ذلك الوقت صنعا التاريخ سويا فما هو سر التفاهم بينهما؟ وسر عرضية جيلبرتو التي كانت دائما ما تجد رأس فلافيو لتعانق الكرة الشباك؟

الثنائي الأنجولي يتحدث لـFilGoal.com.

سر التفاهم بينكما

فلافيو: ألعب مع جيلبرتو منذ أن كنا في منتخب أنجولا للشباب هو يفهمني جيدا عندما أتحرك دون أن أطلب الكرة كان يرسلها لي بالطريقة التي تناسبني وتُسهل علي التسجيل.

مانويل جوزيه مدربنا في الأهلي ساهم في زيادة الانسجام بيننا كذلك بكثرة التدرب.

جيلبرتو: لعبت مع فلافيو سنوات كثيرة جدا وكنا نتدرب مع بعضنا البعض دائما بتعليمات من مانويل جوزيه، فلافيو كان مميزا في الكرات الرأسية رغم أنه كان قصير القامة.

لكن ميزة فلافيو هي قدرته الجيدة على التحرك في المكان المناسب، ودائما كان يقول لي أرسل الكرة على أقرب قائم للمرمى.

أفضل مباراة لعبتوها سويا

فلافيو: هناك الكثير من المباريات لكن سأختار لقاء ضد الزمالك كانت المباراة تشير للتعادل السلبي وصنع جيلبرتو لي هدف الفوز باللقاء.

جيلبرتو: بالنسبة لي لا توجد مباراة محددة إذ أننا حققنا الفوز في الكثير من المباريات وتوجنا ببطولات كثيرة.

الصناعة الأفضل

فلافيو: بشكل عام أحب هدفي في إنترناسيونال البرازيلي في كأس العالم للأندية وهدفي في القطن الكاميروني في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

لكن أفضل هدف من صناعة جيلبرتو كان ضد الصفاقسي في السوبر الإفريقي لقد أرسل لي عرضية رائعة للغاية في المكان الذي تواجدت فيه مما سهل علي توجيه الكرة للمرمى.

جيلبرتو: هدف لقاء الصفاقسي التونسي في السوبر الإفريقي هو الأفضل لأنه كان صعبا إذ أن فلافيو كان بعيد عن المرمى وزاوية الرؤية صعبة له.

أفضل موقف

فلافيو: عندما فشل انضمامي للأهلي في المرة الأولى تحدث معي جيلبرتو وقال لي لا تحزن الفرصة ستأتي مجددا وعندما عاد الأهلي للتفاوض معي اتصل بي وقال هل أنت مستعد للعب للأهلي الآن؟ كما أنه ساعدني كثيرا على التأقلم في مصر.

كذلك مع الصعوبات التي واجهتني في أول موسم لي ساندني كثيرا هو وجوزيه وكل الفريق حتى عبرت تلك الفترة وساعدت الفريق على الفوز بالبطولات.

جيلبرتو: هو شخص يحب الضحك وإلقاء الدعابات كل شيء معه كان رائعا، لقد كان يجتمع مع محمد أبو تريكة ومحمد بركات فقط للمزاح.

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