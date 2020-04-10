إصابة كيني دالجليش أسطورة ليفربول بفيروس كورونا

أعلن نادي ليفربول بشكل رسمي إصابة أسطورته السير كيني دالجليش بفيروس كورونا.

كيني دالجليش دخل إلى إحدى المستشفيات في الثامن من شهر أبريل الحالي، من لاحتياجه الحصول على مضادات حيوية وريدية، قبل أن يخضع لفحوصات كورونا.

وعلى الرغم من عدم ظهور أي أعراض خاصة بفيروس كورونا، إلا أن التحاليل جاءت إيجابية ليتأكد إصابة أسطورة ليفربول بالفيروس.

وأشار النادي في بيانه الرسمي إلى أن أعراض فيروس كورونا لم تظهر حتى اللحظة على دالجليش، وأنه "كان قد عزل نفسه طوعا لفترة أطول من الموصى بها".

أسطورة هجوم ليفربول صاحب الـ 69 عاما سيبقى في الوقت الحالي في المستشفى، و"يتطلع للعودة إلى منزله قريبا"، وفقا لبيان ليفربول.

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