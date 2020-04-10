روبرتو كارلوس: هودسون دمرني في إنتر

الجمعة، 10 أبريل 2020 - 18:54

كتب : FilGoal

روبرتو كارلوس

أوضح روبرتو كارلوس نجم البرازيل وريال مدريد دور الإيطالي فابيو كابيلو عقب "تدمير" روي هودسون له مع إنتر.

واشتهر روبرتو كارلوس باللعب تحت قيادة هودسون في خط وسط إنتر رغم كونه ظهير أيسر.

كارلوس قال لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "روي هودسون دمرني في إنتر، لقد أشركني في مركز خط الوسط".

أخبار متعلقة
روي هودسون.. عندما كان الدوري الإيطالي ملكا بين الحظ والعلم.. السر وراء "معجزة" روبرتو كارلوس ضد فرنسا القداحة التي أصابت رأس كارلوس.. أو أجبرت ريال مدريد على احترام بويول متفوقا على إبراهيموفيتش.. كارلوس فيلا أفضل لاعب في الدوري الأمريكي 2019

وتابع "لم أكن لأحصل على فرصة اللعب للمنتخب الوطني بسببه في كوبا أمريكا 1997".

وأضاف "لم تسر الأمور جيدا معه لأنني لم أكن أعرف الكرة الأوروبية بشكل جيد".

كارلوس انتقل بعد موسم 1995-96 إلى صفوف إنتر تحت قيادة فابيو كابيليو وحقق لقب الدوري الإسباني في أول موسم له.

وأردف "تحدثت عن الرحيل مع ماسيمو موراتي مالك النادي وطلبت الرحيل".

وأتم "أردت الذهاب إلى ريال مدريد من أجل كابيلو، هو أهم مدير فني في مسيرتي".

كارلوس لعب 527 مباراة سجل 69 هدفا وصنع 88 خلال 11 موسما بقميص الملكي محققا 13 لقبا.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

رسائل من جوزيه لفتحي وعاشور وإكرامي

كاف يتحدث عن مصير مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية

مصر في مونديال 1934 - الذهاب أمام منتخب "مهاجري ألمانيا اليهود"

ماذا دار في مكالمة الأحلام لجلاكتيكوس ريال مدريد

اسم على مسمى – أياكس كيب تاون

إنتر ريال مدريد فابيو كابيلو روبرتو كارلوس
نرشح لكم
أخر الأخبار
ماني كما لم تعرفه.. مكتشفه يروى لـ في الجول قصة "الخجول الذي يلعب بحذاء مهلهل" ساعة | الدوري الإنجليزي
تصنيف الفيفا – دولة واحدة استفادت من توقف كرة القدم عالميا ساعة | إفريقيا
ثنائيات تاريخية – فلافيو وجيلبرتو يكشفان سر التفاهم بينهما.. وأفضل هدف سجلاه سويا ساعة | الدوري المصري
روبرتو كارلوس: هودسون دمرني في إنتر ساعة | أوروبا
رالف ينفي تقارير تدريبه لـ ميلان 2 ساعة | أوروبا
اختبار في البيت - ما هي جنسية تلك الأندية العربية؟ 2 ساعة | لعبة في الجول
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: نريد تجديد تعاقد فخر الدين بن يوسف 3 ساعة | الدوري المصري
مصر في مونديال 34 (2) - السفر إلى "تل أبيب".. توديع في محطة القطار واستقالة بعد التأهل 3 ساعة | حكايات في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 غريب في بلاد غريبة – عفروتو في أذربيجان "التي تنام مبكرا" 2 زكي عبد الفتاح: الحضري يقوم بأشياء غير أخلاقية والشناوي خذلني والبدري دمر وليد سليمان 3 جوزيه: فتحي اتخذ القرار السيئ وأتمنى استمرار في الأهلي.. ورسالتي لـ عاشور وإكرامي 4 اسم على مسمى – الزمالك الكيني.. أسسه عاشق الكيان الأبيض بسبب "عباس زمالك"
قد ينال إعجابك