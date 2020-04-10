مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: نريد تجديد تعاقد فخر الدين بن يوسف

كشف مصدر مسؤول في الإسماعيلي –طلب عدم ذكر اسمه- عن رغبة مجلس إدارة الدراويش في تجديد تعاقد لاعب الفريق فخر الدين بن يوسف.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لدينا خطة للتفاوض مع فخر الدين بن يوسف إذ إن الاجتماعات توقفت نظرا لسفره إلى تونس في ظل توقف النشاط الكروي بعد تفشي فيروس كورونا".

وأضاف "ننتظر عودة الأمور لطبيعتها وعودة اللاعب من بلده لإتمام تجديد تعاقده في ظل حاجة الفريق لجهوده".

وانضم اللاعب التونسي صاحب الـ28 إلى صفوف الإسماعيلي قادما في صفقة انتقال حر قادما من الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم الجاري.

وشارك اللاعب التونسي مع الدراويش في 12 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم أربعة أهداف.

وفي سياق التجديد أكد المصدر ذاته أن الإدارة تعمل على تجديد تعاقد عماد حمدي ومحمد الشامي ومحمد هاشم.

وأتم "القوام الأساسي للفريق وباقي اللاعبين تم التجديد لهم قبل بداية الموسم الحالي وتستمر تعاقداتهم لأربع سنوات مقبلة".

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