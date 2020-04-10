وكيله: رغم أنني مشجع لأرسنال.. ليس لدي أي تفضيلات في وجهة كوتينيو المقبلة

الجمعة، 10 أبريل 2020 - 17:25

كتب : FilGoal

روبيرت ليفاندوفسكي - فيليبي كوتينيو - بايرن ميونيخ

قال كيا جورابتشيان وكيل أعمال فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة المعار لبايرن ميونيخ، إنه لم يؤثر على قراره بشأن مستقبله أو سيدفعه للانضمام إلى أرسنال كما أشيع، وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس".

فيليبي كوتينيو

النادي : بايرن ميونيخ

وصرح جورابتشيان قائلا: "في الحقيقة أنا مشجع لأرسنال وذلك ليس سرا".

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وأضاف "ليس لدي أي تفضيلات أو وجهات بعينها للاعبي، لا أحاول الضغط على أحدهم للانضمام إلى ناد أو آخر، كل شيء ممكن".

وأتم "السؤال هو، كيف ستكون الحالة المادية لكل الأندية، من ضمنها حتى برشلونة وأندية الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية هذا الوباء؟".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت كوتينيو بالانضمام إلى أرسنال في وقت سابق على خلفية تشجيع وكيل أعماله للنادي وكذلك علاقته مع إدو جاسبر مدير نادي أرسنال.

كوتينيو صاحب الـ٢٧ عاما انضم إلى بايرن بداية الموسم الجاري معارا مع إمكانية الشراء حتى نهاية الموسم، لكن بايرن ميونيخ غير رأيه لأنه لم يقتنع بمستوى لاعب الوسط البرازيلي.

وشارك كوتينيو خلال الموسم الجاري في ٣٢ مباراة بكل المسابقات سجل خلالها ٩ أهداف وصنع ٨.

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