وزارة الشباب والرياضة: ٣.٣ مليون جنيه مكافآت لدعم الرياضيين وأندية الصعيد وبحري

وافق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على صرف مبلغ ٣.٣ مليون جنيه يتضمن مكافآت كل من المنتخب القومي للمصارعة ناشئين والتايكوندو ومنتخب مصر لكرة اليد ودعم الاتحاد المصري للفروسية وعددا من أندية الصعيد ووجه بحري.

ويأتي هذا عبر بيان رسمي من وزارة الشباب، أشار البيان أنه "حرصا من الوزارة على تقديم كافة أنواع الدعم الماضي واللوجستي للأندية والاتحادات الرياضية المختلفة، وكذلك دعم أبطال مصر الرياضيين الذين شاركوا وحققوا إنجازات في مختلف البطولات وفقا للظروف الحالية".

وصرح أشرف صبحي قائلا: "الوزارة مستمرة في تقديم الدعم المناسب وفقا للوائح والقوانين والميزانيات المتاحة لتطوير المنظومة الرياضية".

وواصل "الوزارة تدرس حاليا تضرر الأندية الشعبية بمختلف درجاتها".

وتسبب تفشي فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي في العالم أجمع، وتأجيل عددا من البطولات الكبرى.

وسجلت مصر حتى الآن ١٦٩٩ حالة إصابة بفيروس كورونا، و٣٤٨ حالة شفاء و١١٨ حالة وفاة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

رسائل من جوزيه لفتحي وعاشور وإكرامي

كاف يتحدث عن مصير مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية

مصر في مونديال 1934 - الذهاب أمام منتخب "مهاجري ألمانيا اليهود"

ماذا دار في مكالمة الأحلام لجلاكتيكوس ريال مدريد

اسم على مسمى – أياكس كيب تاون