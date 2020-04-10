تقرير يكشف: لماذا لن يعود رونالدو إلى ريال مدريد مجددا

يبدو أنه على الرغم من وجود رغبة غير معلنة من كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على العودة إلى ريال مدريد فريقه السابق، إلا أن ذلك لن يحدث.

لماذا؟ صحيفة "ميرور" البريطانية سلطت الضوء على تصريحات فونتي زميل رونالدو في المنتخب البرتغالي، والتي ألمح فيها إلى إمكانية عودة النجم إلى فريقه السابق، لكنها أشارت في تقرير نشرته يوم الجمعة أن ذلك لن يحدث.

فونتي صرح قائلا: "من الواضح أنه يحب ريال مدريد، إنه واحد من أكبر الأندية في العالم إن لم يكن الأكبر، ترك العديد من الأصدقاء هناك، ودائما ما يترك بابه مفتوحا، لذا لن أتفاجئ إن عاد إلى ريال مدريد.

الصحيفة قالت إن سياسة ريال مدريد تغيرت وأصبح النادي يضم النجوم الشباب وحتى أن صفقات الكبيرة ماديا تمثلت في فينيسيوس ورودريجو ورينير.

بجانب توجه النادي في سوق الانتقالات، علاقة النجم مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي متوترة، ورغم أن كلاهما أنكر الخلاف، إلا أن هناك خلافا بينهما وفقا للتقرير، حدث بعد نهائي دوري الأبطال الذي أقيم في كييف.

وقتها رونالدو صرح قائلا: "في الأيام المقبلة سأمنح إجابتي للجماهير التي كانت دوما في جانبي، كان من الجميل اللعب مع ريال مدريد".

رد بيريز: "النادي أهم من أي فرد، أنا سعيد لأنه فاز بخمس بطولات دوري أبطال، مثلي، الشيء نفسه نسمعه كل صيف ولا شيء يحدث".

التعليق بدا وكأنه أشعل نيران الحرب، لينتهي المطاف برونالدو ينضم إلى يوفنتوس.

بجانب ذلك، رونالدو انضم إلى يوفنتوس لتحقيق إنجاز يليق باسمه، فالنادي لم يفز بدوري الأبطال منذ ١٩٩٦. أصبح ذلك أشبه بالهوس لدى إدارته وبالطبع رونالدو لديه ما يكفي من الخبرة للمنافسة على اللقب.

رونالدو يسعى للفوز بدوري الأبطال في ٣ دول مختلفة، كما فعل مع مانشستر يونايتد وبعده ريال مدريد، الآن يوفنتوس.

أمر آخر في عودة رونالدو ألمحت إليه الصحيفة، وهو الضرائب، التي شكلت له مشكلة كبيرة في إسبانيا.

رونالدو يستعد ليصبح أول لاعب كرة ملياردير في عالم كرة القدم، وراتبه الحالي ٥٢ مليون جنيه إسترليني وصافي الربح ٣٠ مليون جنيه إسترليني.

الضرائب في إيطاليا تقدر بـ٤٣٪ من راتبه السنوي، عكس مدريد التي تحصد ضرائب بقيمة ٥٢٪.

رونالدو مثله مثل أي رياضي آخر في إسبانيا تعرض لملاحقة الضرائب ودفع غرامة ١٧ مليون جنيه إسترليني لتجنب القضاء والتصالح معه.

وكان النجم البرتغالي علق على خلافه مع السلطات الإسبانية قائلا: "لا يمكنني أن أنسى أو أخفي مشاكلي مع السلطات الإسبانية، حياتي مثل كتاب مفتوح".

وبناء عليه، أشارت الصحيفة إلى أن النجم البرتغالي رغم كلمات فونتي لن يعود.

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