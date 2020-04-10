اختبار في البيت - أي محافظات تنتمي لها هذه الأندية المصرية؟

الجمعة، 10 أبريل 2020 - 14:00

كتب : FilGoal

اختبار في البيت

هل تعرف خريطة المحروسة جيدا؟ هل تعرف كل ناد إلى أي محافظة ينتمي؟

حسنا، لنرى.

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هذه الأندية شاركت يوما في الدوري المصري الممتاز، هل تعرف محافظاتها؟

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