اختبار في البيت - أي محافظات تنتمي لها هذه الأندية المصرية؟

هل تعرف خريطة المحروسة جيدا؟ هل تعرف كل ناد إلى أي محافظة ينتمي؟

حسنا، لنرى.

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هذه الأندية شاركت يوما في الدوري المصري الممتاز، هل تعرف محافظاتها؟

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