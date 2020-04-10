تقرير: ٦ استقالات في برشلونة.. "الوضع أشبه بمسلسل صراع العروش في الكواليس"

زادت أزمات نادي برشلونة خلال فترة توقف منافسات كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد استقالة ٦ من أعضاء مجلس النادي على خلفية خلاف مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس المجلس. وذلك في تقرير نشرته شبكة "إي إس بي إن".

وقال التقرير إن من بين الأعضاء المستقيلين، إيملي روساود وإنريكي تومباس نائبا رئيس مجلس إدارة النادي، بارتوميو.

واستقال كذلك المدراء سيلفيو إلياس وجوسيب بونت وجوردي كالسميليا وماريا تشيدور.

وجاءت الاستقالة كنتيجة لعدة أشهر من الانقسامات الداخلية في النادي وفقا للتقرير، الذي قال: "إن الحياة خلف الكواليس في كامب نو، أشبه بالمسلسل التلفزيوني الشهير Game of Thrones".

وأشار التقرير إلى أن هناك منافسة حامية الوطيس في مجلس الإدارة على المناصب قبل الانتخابات المقبلة في صيف ٢٠٢١.

ونص الخطاب الموقع من الستة أعضاء المستقيلين من مجلس إدارة برشلونة على: "وصلنا إلى حد لم يعد بإمكاننا عكس كيفية إدارة النادي في وجه التحدي المهم لمستقبله، خاصة مع سيناريو تفشي فيروس كورونا".

وطالب الخطاب بتوقف الانتخابات المقبلة لكي تسمح للإدارة بتخطي عددا من التحديات الهامة في المستقبل القريب وإدارتها بأفضل شكل ممكن.

وتقام الانتخابات في صيف ٢٠٢١، ولن يكون بارتوميو قادرا على المشاركة، لا سيما وقد خدم فعليا في فترتي إدارة.

وألمح التقرير إلى أن بارتوميو كان قد اتصل بـ٤ من الأعضاء الستة المستقيلين، وهم روساود وتومباس وإلياس وبونت، وطالبهم بالاستقالة، واصفا الموقف بـ"أنه يرغب في وجود من يمكنه الوثوق بهم" في آخر أعوامه الانتخابية.

وكان روساود قد انتقد أسلوب بارتوميو وتوقيت قراراته في منتصف أزمات فيروس كورونا، وقال إنه شعر بالخيانة.

عدد من المشاكل ضربت برشلونة منذ نهاية العام الماضي، حينما حذر وانتقد جيرارد بيكيه إدارة ناديه من استخدام الصحف والصحفيين التابعين لهم على خلفية انتقادهم. (طالع التفاصيل)

حتى أتت الفضيحة الأكبر، حينما نشرت إذاعة كادينا سير الكتالونية نشرت تقرير قال إن إدارة برشلونة عينت شركة كرست آلاف الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية لها وحماية صورة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي ومجلس إدارته.

وهاجمت تلك الحسابات عددا من اللاعبين الحاليين والسابقين مثل ليونيل ميسي قائد الفريق وجيرارد بيكيه وكارليس بويول وتشافي هيرنانديز وجوسيب جوارديولا، وخوان لابورتا الرئيس السابق للنادي وغيرهم.

وصرفت إدارة برشلونة الحالية مبلغ يقارب المليون يورو على عقدها مع الشركة، وقسمت الدفعات المالية على 6 مبالغ تدفع لأقسام مختلفة في الشركة. (طالع التفاصيل)

كما، خاض ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة حربا علانية مع إريك أبيدال المدير الرياضي، على خلفية تصريحات الأخير بأن بعض اللاعبين طلبوا رحيل إرنستو فالفيردي دون ذكر الأسماء، ليخرج ميسي غاضبا وينتقد أبيدال.

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