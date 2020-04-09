جوزيه: فايلر يحقق ما حققته؟ ليس سهلا.. وهذه مشكلة الحضري

قال مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للأهلي إنه لن يكون سهلا على مدرب الفريق الحالي ريني فايلر تحقيق ما حققه من قبل.

وقال جوزيه لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الخميس ضاحكا: "لن تكون الأمور سهلة أمام فايلر لتحيق ما حققته، سيحتاج لعمل صعب وكبير".

وأضاف "حينما أتيت للأهلي طلبوا مني تحقيق ما حققه هيديكوتي وكان الأمر صعبا علي كذلك، سيحتاج فايلر للعمل بقوة ولسنوات عديدة".

وأكمل "لقد حققت مع الأهلي كل شيء هذا النادي هو حياتي".

وعن رده على عصام الحضري حارس مرمى الأهلي السابق وأنه كان خلف رحيله عن القلعة الحمراء أجاب جوزيه "الحضري من أفضل حراس المرمى".

واستدرك "لكن مشكلة الحضري في طريقة تفكيره، هو مثل الرياح كل يوم في شأن مختلف ويغير كلامه كثيرا".

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