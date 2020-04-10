غريب في بلاد غريبة – وائل رياض ضد تراباتوني في النمسا بسبب صالح سليم

غريب لأنه يخوض تجربة متفردة، وبلاد غريبة لأن المصريين لم يعتادوا اللعب فيها.

FilGoal.com يقدّم سلسلة غريب في بلاد غريبة، ليست إعادة نشر لرحلات أنيس منصور إلى اليمن والكونغو الديمقراطية، وإنما للنبش في رحلات احترافية غير عادية للاعبين المصريين.

في هذه السلسلة، لن نسأل أبطالها عن تجاربهم في الدوري التركي أو الإنجليزي أو السعودي أو حتى الألماني، بل سنطير إلى مناطق أكثر غموضًا.

بطل هذه الحلقة هو وائل رياض صانع ألعاب الأهلي السابق والحاصل على برونزية كأس العالم للشباب 2001 الذي احترف في فريق جرازر النمساوي على سبيل الإعارة في النصف الثاني من موسم 2006-2007.

لماذا النمسا؟ وكيف كان يتواصل مع زملائه؟ كل هذا وأكثر يجيب عن وائل رياض.

كيف احترفت في النمسا؟

العرض جاء لي عن طريق وسيط اسمه محمد عبيد كان يقيم هناك، كما أن الأهلي أبرم بروتوكول تعاون مع النادي النمساوي حيث احترف هناك الأسطورة صالح سليم، ليتم بعدها الانتقال.

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كيف كنت تتواصل مع اللاعبين والجهاز الفني؟

كنت أتواصل معهم باللغة الإنجليزية في أغلب الأوقات، كما أن إدارة النادي وفرت لي مُدرسة لكي أتعلم اللغة الألمانية.

ما هي الأكلة الشعبية في النمسا؟

لا أتذكرها جيدا لكنها أكلة قريبة في الطعم من "الاسكالوب بانيه".

رحلة "شيتوس" في النمسا انتهت سريعا، خاض 5 مباريات فقط منها واحدة شارك فيها منذ البداية.

أول مواجهة كانت ضد ريد بول سالزبورج، شارك وائل في الدقيقة 72 أملا في إنقاذ فريقه ضد ناد يقوده خارج الملعب المخضرم جيوفاني تراباتوني وداخل الملعب نيكو كوفاتش نجم كرواتيا السابق والمدرب الأسبق لبايرن ميونيخ.

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