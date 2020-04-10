مدرب الجونة: نتطلع لاستئناف الدوري.. وغالي يلعب دورا رائعا في النادي

يتطلع بيدرو بارني مدرب الجونة لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز، مشيرا إلى متابعته لتدريبات الفريق عن طريق الإنترنت أثناء وجوده في بلده البرتغال.

وسافر المساعد الأسبق لمانويل جوزيه فور توقف بطولة الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأجرى بيدرو (53 عاما) حوارا مع المركز الإعلامي لنادي الجونة قال خلاله:"الفترة التي قضيتها مع النادي كانت إيجابية للغاية. انطباعي الأول كان إيجابيا لأن الجونة يضم عناصر واعدة. جميع أعضاء الجهاز المعاون يتميزون بالالتزام والتعاون إلى أبعد مدى، أقدر بشكل خاص المنظومة الطبية التي تعمل معنا على مدار الساعة في هذه الظروف الاستثنائية".

خضت تجربتين سابقتين في الدوري المصري، ما الاختلاف الذي لمسته مع الجونة؟

المعطيات مختلفة، التجربتان كانتا إيجابيتين للغاية، ولهذا السبب قبلت التحدي والمهمة التي عرضها علي نادي الجونة، وعندما أتيت إلى مصر، وجدت ناديًا منظمًا للغاية، وظروف مهيئة للنجاح وتحقيق الأهداف، والأهم أنني وجدت مجموعة من الشخصيات المتعاونة والراقية والتي تملك طموحات لتحقيق الأفضل دائمًا مع الفريق.

وما الذي يمكنك أن تقوله عن مدير الكرة حسام غالي؟

ما أسهل الحديث عن حسام غالي، أعرف قيمته منذ فترة عملي السابقة في مصر مع الأهلي سواء على مستوى الملعب أو المستوى الشخصي، ولم يكن الدور الرائع الذي يقوم به في الجونة مفاجئًا بالنسبة لي، هو داعم دائم للفريق ولي من اليوم الأول، ويعرف احتياجاتنا وهو ما ساعدني على مستوى العمل وحتى على المستوى الشخصي منذ وصولي للجونة.

وكيف تعامل معك نادي الجونة في ظل أزمة فيروس كورونا وحتى عودتك سالمًا إلى البرتغال؟

لم يتركني نادي الجونة لحظة واحدة، وقدم لي كل الدعم الذي أحتاجه، بما في ذلك تنسيق رحلة عودتي إلى البرتغال لأكون بجانب عائلتي عندما سمحت الظروف بذلك بعد التأكد من أن الدوري لن يعود سريعًا، وأتطلع للعودة فور تحسن الظروف لنستأنف عملنا مع استئناف نشاط كرة القدم ولأمنح الفريق والنادي القدر الرائع الذي منحوه لي من الاهتمام في مثل هذا الظرف الاستثنائي.

وكيف تتابع عملك مع الفريق من البرتغال؟

لدينا أحاديث يومية ومستمرة مع طاقم العمل سواء الفني أو الطبي أو الإداري، ونؤدي تدريبات فردية يومية للاعبين كل في مكانه وأتابعها بشكل مباشر عن طريق منصة إلكترونية بحيث يمكننا أن نشاهد بعضنا البعض كعائلة واحدة وفريق واحد لحين تحسن الأمور وعودتها إلى طبيعتها.

وما طموحاتك مع الفريق بعد عودة نشاط كرة القدم؟

طموحي وطموح الفريق أن نواصل عملنا بشكل جاد وأن نهيئ كل الظروف المناسبة لكي تعكس نتائجنا القيمة الفنية العالية للفريق وبالتأكيد هي أفضل بكثير من وضعيتنا في جدول الترتيب حاليًا.

وفي النهاية كلمة توجهها لجمهور كرة القدم في مصر؟

رسالتي ليست لمشجعي كرة القدم في مصر فقط، وإنما لكل المصريين، رسالة أمل وتفاؤل وقوة في وقت صعب، وعندما تعود كرة القدم، سنواصل عملنا وننشر قيم اللعب النظيف والعمل كوحدة وعائلة واحدة.

وتولى بيدرو مهام عمله في الجونة في يناير الماضي، قاد الفريق في 7 مباريات، فاز مرتين وتعادل 3 مرات.

ويحتل الفريق المركز 11 في ترتيب الدوري ورصيده 20 نقطة.

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