جوزيه يختار أفضل لحظة مع الأهلي.. ويكشف ما فعله مع الزمالك بعد نهائي كأس 4-3

ما هي أفضل ذكرى لمانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للأهلي مع المارد الأحمر؟ المدرب البرتغالي يجيب.

وقال جوزيه لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الخميس: "أحد أفضل ذكرياتي مع الأهلي هي الفوز على الزمالك 4-3 في نهائي كأس مصر".

وأضاف "عقب المباراة هنأت فريقي وقلت لهم الآن سأذهب لغرفة خلع ملابس الزمالك لتهنئتهم على مباراة رائعة قدموها".

وأكمل "وجدت لاعبو الزمالك يبكون وملقون على الأرض وقلت لهم لماذا تبكون؟ لقد قدمتوا مباراة رائعة جدا".

وشدد جوزيه "ليس معنى الانتصار أن تشعر بالغرور يجب أن تحترم خصمك، لقاء الدربي بين الأهلي والزمالك هو الأقوى في إفريقيا".

وعن رسالته لجماهير الأهلي قال: "ابقوا في منازلكم، أحبكم كثيرا".

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

رسائل من جوزيه لفتحي وعاشور وإكرامي

كاف يتحدث عن مصير مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية

مصر في مونديال 1934 - الذهاب أمام منتخب "مهاجري ألمانيا اليهود"

ماذا دار في مكالمة الأحلام لجلاكتيكوس ريال مدريد

اسم على مسمى – أياكس كيب تاون