جوزيه يختار أفضل لحظة مع الأهلي.. ويكشف ما فعله مع الزمالك بعد نهائي كأس 4-3

الخميس، 09 أبريل 2020 - 23:39

كتب : FilGoal

مران الأهلي الأربعاء 13 مارس

ما هي أفضل ذكرى لمانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للأهلي مع المارد الأحمر؟ المدرب البرتغالي يجيب.

وقال جوزيه لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الخميس: "أحد أفضل ذكرياتي مع الأهلي هي الفوز على الزمالك 4-3 في نهائي كأس مصر".

وأضاف "عقب المباراة هنأت فريقي وقلت لهم الآن سأذهب لغرفة خلع ملابس الزمالك لتهنئتهم على مباراة رائعة قدموها".

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وأكمل "وجدت لاعبو الزمالك يبكون وملقون على الأرض وقلت لهم لماذا تبكون؟ لقد قدمتوا مباراة رائعة جدا".

وشدد جوزيه "ليس معنى الانتصار أن تشعر بالغرور يجب أن تحترم خصمك، لقاء الدربي بين الأهلي والزمالك هو الأقوى في إفريقيا".

وعن رسالته لجماهير الأهلي قال: "ابقوا في منازلكم، أحبكم كثيرا".

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