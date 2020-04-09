أحمد ناجي: الشناوي رقم 1 في مصر يليه أبو جبل.. ورسالة خاصة لحارس الزمالك

يرى أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق وسموحة الحالي إن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي هو رقم 1 في مصر حاليا.

وقال أحمد ناجي: "حارسان الآن في المركز الأول والثاني، وبعدهما يوجد حوالي 5-6 حراس في المركز الثالث".

وأضاف في حواره مع أون تايم سبورتس "محمد الشناوي رقم 1، ومحمد أبو جبل رقم 2".

وتابع "أشكر أبو جبل جدا لأنه انتزع الفرصة من فم الأسد".

وأكمل حديثه قائلا: "بعض ذلك لدينا أكثر من اسم يقدرون على التواجد كرقم 3 وكذلك ينافسون الشناوي وأبو جبل فيما بعد".

وعدد "جنش حارس موهوب جدا وكانت لديه ظروف بسبب الإصابة. محمد عواد إذا أتيحت له فرصة أن يكون موجودا بشكل أو بآخر في فريق آخر ونجح في المشاركة، نفس الأمر بالنسبة لإكرامي".

وأكمل حديثه قائلا: "كذلك يوجد المهدي سليمان وعامر عامر والهاني سليمان".

وعن الهاني سليمان، قال ناجي "بعدما تواجدت معاه في الملعب عن قرب، فهو حارس لديه إمكانيات فنية هائلة وشخصية باردة جدا "ثلاجة". يقدر على المنافسة بشكل كبير وكذلك عمره ليس كبيرا".

وأتم "عامل السن لا يفرق كثيرا في مركز حراسة المرمى".

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