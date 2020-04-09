تقرير: خطة تخفيض رواتب الدوري الفرنسي تصل لـ 50%

يستعد نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي لتخفيض رواتبهم بنسبة 50% تماشيا توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

عديد الدوريات بدأت في اتخاذ قرارت تخفيض الرواتب وكذلك الأندية في ظل توقف كافة المسابقات الرياضية.

وستستعد رابطة اللاعبين في فرنسا مع رابطة الأندية في التوصل لاتفاق حسب "لو باريزيان" الفرنسية بشأن قبول اللاعبين تخفيض رواتبهم.

وأضاف التقرير أن لاعبو الفريق الباريسي وافقوا على تخفيض رواتبهم خاصة أن النادي يعد الأكثر صرفا للرواتب في فرنسا.

ووفقا للصحيفة الفرنسية فأن باريس سات جيرمان سيخسر 300 مليون يورو بسبب فيروس كورونا.

وستخفض رواتب اللاعبين الذي تزيد عن 100 ألف يورو شهريا بنسبة 50%، بينما 40% لمن يتراوح راتبه بين 50 و100 ألف، و30% بين من تتراوح رواتبهم بين 20 و50 ألف يورو، و20% بين من تترواح رواتبهم بين 10 و20 ألف يورو.

وتتوقع الاتفاقية أنه سيتم استرداد الأموال المخفضة في الأشهر المقبلة إذ عاد النشاط الرياضي.

ووصلت عدد الحالات المصابة في فرنسا لما يزيد عن 80 ألف و11 ألف وفاة.

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