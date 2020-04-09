بادجي يتحدث عن مشادته مع رمضان صبحي.. وكواليس انضمامه لـ الأهلي

تحدث أليو بادجي مهاجم الأهلي عن تفاصيل مشادته مع رمضان صبحي زميله في الفريق وكواليس انضمامه للمارد الأحمر.

أليو بادجي النادي : الأهلي الأهلي

وقال بادجي عبر قناة الأهلي التليفزيونية: "رمضان لاعب جيد جدا وما حدث معه يحدث دائما بين اللاعبين، دقائق من العصبية وكل شيء ينتهي سريعا جدا".

وأضاف "لم يحدث خلاف شخصي بيننا وبعد الواقعة تحدثنا سويا وكل شيء انتهى".

وشدد "الانفعال في الملعب يحدث بين كل اللاعبين وينتهي دون أزمة".

وعن كيف انضم للأهلي قال: "وكيلي في النمسا عرض علي الانضمام للأهلي وقلت له أفضل إكمال مسيرتي في أوروبا لبعض الوقت ولكنني أعلم جيدا قيمة الأهلي في إفريقيا وأنه من أفضل الأندية في القارة".

وتابع "بعد فترة عاد لي مجددا وقال لي الأهلي يريد التفاوض معك وجلست مع مدير التعاقدات أمير توفيق ووجدت جدية في التفاوض منه عكس ناد روسي كان يريد ضمي لكنهم ماطلوا كثيرا في التفاوض".

وأضاف اللاعب السنغالي "قبلت العرض من الأهلي لأنه سيؤهلني لأصبح أفضل فلن أستمر هنا لـ20 عاما ولكنني أطمح لتحقيق الأمجاد معه مثلما فعل العديد من للاعبين السابقين قبل تفكيري في السفر مجددا".

وعن منافسة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قال: "فرصنا كبيرة في الفوز باللقب نعم لن يكون الأمر سهلا ولكن علينا بالاجتهاد، نحن الأكثر تتويجا باللقب ومنذ سبع سنوات لم نظفر به وهذا ليس جيدا لذا علينا العمل بقوة لحصد اللقب".

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