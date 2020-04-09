ميلان يسعى لضم سيلفا مجانا

الخميس، 09 أبريل 2020 - 16:01

كتب : FilGoal

دافيد سيلفا - مانشستر سيتي

يسعى نادي ميلان لضم ديفيد سيلفا صانع ألعاب مانشستر سيتي دون مقابل بعد نهاية الموسم الحالي.

ديفيد سيلفا

النادي : مانشستر سيتي

ميلان

وكان سيلفا قد سجل 3 أهداف وصنع 8 آخرين لمانشستر سيتي في 28 مباراة خاضهم هذا الموسم، ويسعى ميلان لتدعيم خبرات الفريق كبديل لرحيل زلاتان إبراهيموفيتش.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو أن بجانب اهتمام ميلان هناك عروض للاعب الإسباني من ريال بيتيس والدوري الأمريكي والياباني.

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وخاض سيلفا صاحب الـ 34 عاما 423 مباراة مع سيتي وسجل 73 هدفا وصنع 134 آخرين وحقق لقب الدوري الإنجليزي 4 مرات بعد انضمام من فالنسيا في 2010.

وينتهي تعاقد سيلفا مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري ولم يحدد وجهته حتى الآن.

وكان سيلفا قد أعرب عن حلمه بختام مسيرته في نادي مسقط رأسه لاس بالماس والذي يعاني حاليا في الدرجة الثانية بإسبانيا.

واعتزل سيلفا دوليا بعد خوض 125 مباراة مع منتخب إسبانيا وسجل فيهم 25 هدفا وحقق ثلاث بطولات كبرى إذ فاز بكأس العالم مرة وبطولة أمم أوروبا مرتين.

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