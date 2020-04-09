الدوري الألماني: من الممكن استئناف اللعب في أول مايو.. أندية الدرجة الثانية قد تفلس

تستهدف رابطة الدوري الألماني "بوندسليجا" استئناف مبارياتها في بدايات شهر مايو مع إنهاء الموسم في منتصف شهر يونيو المقبل. وذلك وفقا لتصريحات كريستيان سيفيرت المدير التنفيذي للرابطة لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقال كريستيان: "نحن جزء من الثقافة في دولتنا، الناس ستأخذ وقتا حتى تعود للحياة الطبيعية، والآن نفعل ذلك على خطوات قصيرة".

وأكمل "هذا قد يعني عودة الدوري الألماني للعب مرة أخرى".

وواصل "لهذا السبب علينا أن نلعب دورنا هنا، هذا يعني أن ندعم الحكومة ونتحدث معها حول متى يمكننا اللعب مرة أخرى".

وقدرت رابطة الكرة الألمانية حاجتها إلى ٢٤٠ شخصا لكي يتأكدوا من إقامة المباريات بدون جماهير وبثها عبر التلفاز، بمجموعتي عمل.

وتابع سيفيرت: "المبدأ هو منح الأمان للاعبين وعائلاتهم والمجتمع كذلك".

وتأتي رغبة رابطة الدوري الألماني في استئناف المسابقة لكي يقلص الخسائر قدر الإمكان بعد توقف المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقدرت خسائر الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا بـ٤ مليار يورو إن ألغي الموسم، منها مبلغ ٧٥٠ مليون يورو لألمانيا.

وواصل سيفيرت: "٥٠٪ من أندية الدرجة الثانية في ألمانيا على حافة الإفلاس، خاصة إن تم إلغاء الموسم، نحن في مفاوضات مستمرة ومتحفظة مع كل شركائنا، ولا نتهم إن كانوا قنوات بث مجانية أو مدفوعة".

ويتبقى لدى شبكة "سكاي" في نسختها الألمانية دفعة مالية لحقوق البث تقدر بـ٣٠٠ مليون يورو لم تدفع بعد.

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