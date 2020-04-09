رابطة الأندية الأوروبية تقترح تواريخ جديدة لسوق الانتقالات

الخميس، 09 أبريل 2020 - 13:40

كتب : FilGoal

بيتر جولاتشي - ريد بول لايبزيج - توتنام - دوري أبطال أوروبا

اقترحت رابطة الأندية الأوروبية تأجيل سوق الانتقالات الصيفية المقبلة وتغيير التواريخ الحالية وفقا لاستئناف الدوريات المحلية.

وتم تعليق كرة القدم الأوروبية بسبب جائحة فيروس كورونا، مع عدد من الاقتراحات حول استئناف المسابقات.

ووفقا لصحيفة كوريير ديللو سبورت أرسلت رابطة الأندية الأوروبية إلى الأندية رسالة تفيد "سيعتمد موعد استئناف البطولات الأوروبية بشكل كبير على عمليات سوق الانتقالات".

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وأضاف "لذا سيكون من الضروري تحريك سوق الانتقالات هذا الصيف".

وشدد الخطاب "يجب أن تتاح للأندية الفرصة لاستخدام السوق، ليس فقط لاستكمال فرقهم، ولكن الأهم من ذلك لكسب المال من العمليات التي ستختتمها".

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن مدة سوق الانتقالات المقبلة لن تتغير ولكن سيتم دفع تواريخ الافتتاح والموعد النهائي.

وتنتظر رابطة الأندية الأوروبية معرفة متى تستأنف المسابقات المحلية والقارية من أجل تحديد التواريخ الجديدة.

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