فاروق لـ في الجول: طموحي لا سقف له.. أحلم بأن أكون الأفضل في العالم

قال محمد فاروق مهاجم بيراميدز إن طموحه لا حدود له إذ يحلم بأن يكون الأفضل في العالم، موضحا سبب تسليط الضوء عليه حاليا عكس الماضي. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

محمد فاروق النادي : بيراميدز بيراميدز

وصرح فاروق قائلا: "أشعر بالرضى عما قدمته مع ديسابر، إنه مدرب مميز جدا وجاد في عمله، تعلمت منه الكثير، الجدية في التدريبات والاحترافية في كل شيء".

وأضاف "انعكس ذلك على طريقة لعبي وأصبحت مميزا في بيراميدز لهذا السبب، شهادتي في ديسابر مجروحة، لكن في النهاية سعيد أن مدرب بحجمه واسمه وقيمته يتحدث عني بهذا الشكل".

وواصل ردا على وصف ديسابر له بأفضل لاعب في الدوري المصري: "يضعني ذلك تحت ضغط كبير جدا، لأنني دائما أرتقي لأكون أفضل وأفضل".

ديسابر تولى تدريب بيراميدز في الصيف الماضي، وقاد الفريق في ١٩ مباراة فاز في ١٢ وخسر ٣ وتعادل ٤، وسجل الفريق معه ٤٢ هدفا واستقبل ١٩ آخرين.

وأقيل المدرب الفرنسي من منصبه في ديسمبر، بعد الخسارة من الزمالك والجونة على التوالي.

وأكمل فاروق متحدثا عن الفارق بين ملاحظة تألقه مع بيراميدز عما سبقه قائلا: "الفارق ببساطة يكمن في مواقع التواصل الاجتماعي والمساندة، كل التقدير للأندية التي لعبت لها، كلها كبيرة ومحترمة خاصة المقاولون العرب بيتي، لكن هناك فارق اهتمام في بيراميدز".

وتابع "الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مسلطة بشكل أكبر علينا وشكل ذلك فارقا كبيرا معي، بالإضافة للعب بجانب مجموعة كبيرة من الأسماء العظيمة، لذلك من الممكن أنني ظهرت بالشكل الأمثل مؤخرا، تطورت من خلال الجدية في التدريبات".

واسترسل "حاليا أتدرب في المنزل، أتمنى أن تمر الأزمة على خير وأن الأمور تمر وصحة الجميع تكون بخير وذلك أهم شيء".

وأكمل "طبعا بعد ذلك تأتي عودة الدوري".

وأردف "طموحي كبير ولا سقف له، أحلم أن أكون الأفضل في العالم، وذلك لا يأتي إلا بالعمل والاجتهاد".

وتابع "لست محلا لتقييم نفسي إن كنت الأفضل أم لا، أنا أتعب والمشاهد هو من يقيم، لدي ثقة كبيرة في نفسي لكن في النهاية، لا يمكنني أن أقول إنني أفضل لاعب".

وأتم "أشعر بسعادة كبيرة في بيراميدز ومستمر مع الفريق".

صاحب الـ٣٠ عاما انضم إلى بيراميدز في صيف ٢٠١٨ قادما من المقاولون العرب، وشارك خلال الموسم الجاري في ٢٠ مباراة سجل خلالها ٩ أهداف وصنع ٥ آخرين.

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